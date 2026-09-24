என்னிடம் மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டாம்.. சாப்பாடு பரிமாறியது ஏன்? அமைச்சர் கீர்த்தனா விளக்கம்
என்னிடம் மன்னிப்புக் கோர வேண்டாம் என்றும் சாம்பார் பக்கெட்டை தூக்கியது ஏன்? என்பது குறித்தும் அமைச்சர் கீர்த்தனா விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்.
அமைச்சர் கீர்த்தனா - x page
சாதாரணமாக சொல்கிறேன்... தமிழ்நாட்டிற்கு இது எவ்வளவு அழகான, அற்புதமான 10 நாள்கள் என்று தமிழக தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்கான தமிழக முதல்வர் விஜய்யின் லண்டன் பயணத்தின் போது, தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா உடன் செல்லாதது கேள்விக்குரியதாக மாறியது. ஆனால், அமைச்சர் கீர்த்தனா தன்னுடைய கழுத்தில் அறுவை சிகிச்சை செய்திருப்பதாகக் கூறிய நிலையில், அது பற்றியும் ஏராளமான மக்கள் கடும் விமர்சனங்களை முன் வைத்திருந்தனர்.
அறுவை சிகிச்சை செய்த ஒரு சில நாள்களில், ஒரு சாம்பார் பக்கெட்டை எடுத்து கீர்த்தனா பரிமாறிய விடியோக்களை வெளியிட்டு, இது எப்படி முடியும் என்றும் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. இதற்கு பதிலளிக்கும் வகையிலும் கீர்த்தனாவின் இன்றைய பதிவு அமைந்துள்ளது.
தமிழக அமைச்சர் கீர்த்தனா இன்று வெளியிட்ட பதிவில், சாதாரணமாக சொல்கிறேன்... தமிழ்நாட்டிற்கு இது எவ்வளவு அழகான, அற்புதமான 10 நாட்கள்/
இந்த நிகழ்ச்சிகளின் வரிசையை (timeline) உங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்கிறேன், நீங்களே இதைப் புரிந்துகொள்ளுங்கள் மக்களே.
9-ஆம் தேதி - ஹூண்டாய் (Hyundai) நிறுவனத்துடனான சந்திப்பு. (TNDIPR-ஐப் பார்க்கவும்.)
10-ஆம் தேதி - காலர்போன் (collarbone) தகடு அகற்றும் அறுவை சிகிச்சை.
11 முதல் 15-ஆம் தேதி வரை - படுத்த படுக்கையாக ஓய்வு.
16-ஆம் தேதி - தமிழ்நாட்டின் முதல் வெளிநாட்டுப் பல்கலைக்கழக ஒப்பந்தம் - வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியா பல்கலைக்கழகம் (University of Western Australia).
18-ஆம் தேதி - வால்கிரீன்ஸ் (Walgreens).
20-ஆம் தேதி - சேலத்தில் மாநில அளவிலான பெண்கள் கபடிப் போட்டி (கிராமப்புறத்தில் இது ஒரு முன்னோடி முயற்சி); போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சரைச் சந்தித்தல் மற்றும் ஒரு திருமணத்தில் பங்கேற்பு.
21-ஆம் தேதி - ஸ்டார்பக்ஸ் (Starbucks) சென்னை மாநகராட்சி ஒப்பந்தம், யுபிஎஸ் மற்றும் பெய்ஸ்ட் மைன்ட்ஸ் நிறுவனங்களுடனான சந்திப்புகள்.
22-ஆம் தேதி காலை - காலை உணவுத் திட்டம். கனமான எதையும் தூக்க வேண்டாம் என்று மருத்துவர் அறிவுறுத்தியிருந்தார்; ஆனாலும், அந்தச் சில நொடிகள் ஒரு குழந்தைக்கு நானே நேரில் உணவைப் பரிமாற விரும்பினேன்.
இந்த நாள்கள் முழுவதும்:
நான் ஒருபோதும் அனுதாபத்தைக் கோரவில்லை.
"விரைவில் குணமடையுங்கள்" என்று யாரும் ட்வீட் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கவில்லை.
எனது அர்ப்பணிப்பைப் பாராட்டுமாறு யாரிடமும் கேட்கவில்லை.
நான் மீண்டும் எனது பணிக்குத் திரும்பினேன். ஏனெனில் அதுதான் எனது வேலை. ஒருவேளை, உடல் அசௌகரியத்தை விட எனது கடமை உணர்வும் அர்ப்பணிப்பும் வலிமையானதாக இருக்கலாம்.
அந்த வலிமை எனக்குக் கிடைத்தது என் அம்மா, அப்பா மற்றும் என் அண்ணன் - தமிழக முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் ஆகியோரிடமிருந்தே; பொறுப்புணர்வு, மன உறுதி மற்றும் ஒருபோதும் விட்டுக்கொடுக்காத குணம் ஆகியவற்றை அவர்கள் எனக்குக் கற்றுக்கொடுத்தார்கள்.
மேலும், எனது உடல்நிலை குறித்து ஏளனம் செய்தவர்களுக்கு: தயவுசெய்து என்னிடம் மன்னிப்பு கேட்காதீர்கள்; உங்கள் வீடுகளில் உள்ள பெண்களிடம் மன்னிப்பு கேளுங்கள். ஒரு பெண்ணின் உடல்நிலையை வைத்து ஏளனம் செய்வது பெருமைக்குரிய விஷயம் அல்ல.
அறுவை சிகிச்சை குறித்து உங்களுக்கு இன்னும் சந்தேகம் இருந்தால், கட்டுப் பிரிக்கும் மற்றும் தையல் அகற்றும் தேதியை நான் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கிறேன். நீங்களே நேரில் வந்து பாருங்கள்.
மாநிலமே முதன்மையானது. செய்த பணிகளே அதற்கான சான்றாக அமையும் என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
அமைச்சர் கீர்த்தனா கழுத்து அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டது குறித்து எழுந்த பல்வேறு விமர்சனங்களுக்கும் பதிலளிக்கும் வகையில் இந்த பதிவை அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.
Summary
"No need to apologize to me... Why did I serve the food?" — Minister Keerthana explains.
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