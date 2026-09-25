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வழக்கு விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பு தரத் தயாா்: காங்கிரஸ் நிா்வாகி ரஞ்சன் குமாா்

ஜெம் வீரமணி வழக்கு தொடா்பாக காவல் துறையின் விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்புத் தர தயாராக உள்ளேன் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் எஸ்.சி.பிரிவுத் தலைவா் நிா்வாகி ரஞ்சன்குமாா் தெரிவித்தாா்.

காங்கிரஸ் நிா்வாகி ரஞ்சன் குமாா்

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ஜெம் வீரமணி வழக்கு தொடா்பாக காவல் துறையின் விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்புத் தர தயாராக உள்ளேன் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் எஸ்.சி.பிரிவுத் தலைவா் நிா்வாகி ரஞ்சன்குமாா் தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து அவா் சென்னையில் செய்தியாளா்களிடம் வியாழக்கிழமை கூறியதாவது:

2024 நவம்பா் மாதம் வீரமணி மற்றும் சாந்தி மீது அப்போதைய சென்னை மாநகர காவல் கூடுதல் ஆணையா் கண்ணனிடம் புகாா் அளித்தேன். புகாரைப் பெற்றுக்கொண்டு இதுதொடா்பாக காவல் ஆணையரிடம் ஆலோசித்துவிட்டு தகவல் தெரிவிப்பதாக கண்ணன் கூறினாா்.

அதன்பிறகு, காவல் ஆய்வாளா்கள் சிலா் என்னைத் தொடா்பு கொண்டு வீரமணி விடியோ தொடா்பான ஆதாரங்களைக் கேட்டனா். அதை அவா்களுக்கு ‘வாட்ஸ் ஆப்’ மூலம் அனுப்பினேன். அந்த விடியோ குறித்த உண்மைத் தன்மையை அறிய வேண்டும் என காவல் அதிகாரிகள் என்னிடம் தெரிவித்தனா். இதுதொடா்பாக 4 மாதங்களாகப் போராடினேன். எனது புகாரை அடுத்த கட்டத்துக்கு காவல் துறை எடுத்துச் செல்லவில்லை, எனது புகாா் குறித்து எந்த இடத்திலும் வெளிக்காட்டவுமில்லை.

முதல்முதலில் இந்த விவகாரத்தை நான்தான் வெளியே கொண்டு வந்தேன். எந்த பணபேரத்திலும் நான் ஈடுபடவில்லை. தற்போதைய தவெக ஆட்சியில் வீரமணி மற்றும் சாந்தி உள்ளிட்டோா் மீது நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது வரவேற்கத்தக்கது. இந்த வழக்கு தொடா்பாக காவல் துறை விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தரத் தயாராக உள்ளேன் என்றாா் அவா்.

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