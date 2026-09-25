The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில் வடபழனி மெட்ரோவை தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி! தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் 11 பேருக்கு பொறுப்பு!பாலில் தயாரிக்கப்படாவிட்டால் பனீர் என பெயரிடக் கூடாது, அவ்வளவுதான்! வைரலாகும் வரைவு விதிமுறைதில்லி சிறுமி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை! காவலர்கள் போல நடித்த குற்றவாளிகள்போல் வால்ட் தமிழக வீராங்கனைக்கு வெண்கலம்!ஜெம் வீரமணியின் நீதிமன்றக் காவல் நீட்டிப்புஞானேஷ் குமார் உருவ பொம்மை எரிப்பு! ஆசிய விளையாட்டில் குண்டு எறிதலில் வெண்கலம்!

முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில் வடபழனி மெட்ரோவை தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி!

பூந்தமல்லி-வடபழனி மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைப்பது பற்றி...

Vadapalani Metro: Prime Minister Modi to inaugurate on October 11

கோப்புப்படம்

Published On :

பூந்தமல்லி-வடபழனி மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை அக்.11ஆம் தேதி பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைக்கிறார்.

முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைக்கிறார். விழாவில் பிரதமர் மோடியும், முதல்வர் விஜய்யும் ஒரே மேடையில் பங்கேற்க உள்ளனர்.

சென்னை மெட்ரோ ரயிலின் 2ஆம் கட்டத்தில் 118.9 கி.மீ. தூரத்தில் 3 வழித்தடங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில் முதல்கட்டமாக பூந்தமல்லி புறவழிச்சாலை முதல் வடபழனி வரை 14.64 கி.மீ. வழித்தடமாக பயணிகள் சேவைக்குத் தயார் நிலையில் உள்ளது.

பூந்தமல்லி-வடபழனி மெட்ரோ ரயில் வழித்தடத்தில் 11 உயர்மட்ட ரயில் நிலையங்கள் உள்ளன. இந்த மெட்ரோ சேவை பயன்பாட்டுக்கு வந்தால் பூந்தமல்லி முதல் போரூர், வடபழனி வரை போக்குவரத்து நெரிசல் குறைய வாய்ப்புள்ளது.

Summary

Prime Minister Modi to inaugurate the Poonamallee-Vadapalani Metro Rail project on October 11.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

போரூர் - வடபழனி மெட்ரோ ரயில் சேவை! யாருக்காகக் காத்திருக்கிறது?

போரூர் - வடபழனி மெட்ரோ ரயில் சேவை! யாருக்காகக் காத்திருக்கிறது?

சென்னை மெரினா அருகே மெட்ரோ ரயில் அலுவலகத்தில் தீ விபத்து!

சென்னை மெரினா அருகே மெட்ரோ ரயில் அலுவலகத்தில் தீ விபத்து!

‘நீண்ட ஆயுளுடன் நீடூழி வாழ’... பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாள் வாழ்த்து!

‘நீண்ட ஆயுளுடன் நீடூழி வாழ’... பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாள் வாழ்த்து!

வளா்ச்சியை சகித்துக் கொள்ள முடியாதவா்கள் மத்திய அரசை தொடா்ந்து விமா்சிக்கிறாா்கள்! பிரதமா் மோடி தாக்கு

வளா்ச்சியை சகித்துக் கொள்ள முடியாதவா்கள் மத்திய அரசை தொடா்ந்து விமா்சிக்கிறாா்கள்! பிரதமா் மோடி தாக்கு

விடியோக்கள்

ஜெம் வீரமணி விவகாரம்; 2024-லேயே புகார் அளித்தேன்! காங்கிரஸ் தலைவர் ரஞ்சன் குமார் பரபரப்பு பேட்டி

ஜெம் வீரமணி விவகாரம்; 2024-லேயே புகார் அளித்தேன்! காங்கிரஸ் தலைவர் ரஞ்சன் குமார் பரபரப்பு பேட்டி

ஜெம் வீரமணி வழக்கில் என் பெயர்..? ஜான் பாண்டியன் அளித்த விளக்கம்!

ஜெம் வீரமணி வழக்கில் என் பெயர்..? ஜான் பாண்டியன் அளித்த விளக்கம்!