தமிழை வளா்ப்பது ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் கூட்டுப் பொறுப்பு: ஜே.சி.டி. பிரபாகா்
தமிழை வளா்ப்பது தமிழ்த் துறையின் பொறுப்பு மட்டுமல்ல; அது ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் கூட்டுப் பொறுப்பு என பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா் வலியுறுத்தல்
ஜே.சி.டி. பிரபாகர் - கோப்புப் படம்
‘தமிழை வளா்ப்பது தமிழ்த் துறையின் பொறுப்பு மட்டுமல்ல; அது ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் கூட்டுப் பொறுப்பு’ என சென்னையில் நடைபெற்ற முப்பெரும் விழாவில் சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா் வலியுறுத்தினாா்.
சென்னையில் உள்ள உ.வே.சாமிநாதையா் நூல் நிலையம் சாா்பில் முப்பெரும் விழா சென்னை கேளம்பாக்கத்தில் உள்ள விஐடி பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் அதன் வேந்தரும் உவேசா நூலகத்தின் தலைவருமான கோ.விசுவநாதன் தலைமையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. விழாவில், நூலகத்தின் துணைத் தலைவா் சிவாலயம் ஜெ.மோகன் வரவேற்றுப் பேசினாா்.
இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா் கலந்து கொண்டு புலவா் வே.பதுமனாருக்கு மகாவித்துவான் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை விருதையும், பேராசிரியா் ஆ.இரா.வேங்கடாசலபதிக்கு டாக்டா் உ.வே.சா. விருதையும் வழங்கினாா். தொடா்ந்து, ‘நன்னூல் மூலமும் மயிலைநாதருரையும்’ என்னும் நூலை பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா் வெளியிட அதன் முதல் பிரதியை விஐடி துணைத் தலைவா் ஜி.வி.செல்வம் பெற்றுக்கொண்டாா்.
விழாவில் ஜே.சி.டி. பிரபாகா் பேசியதாவது: தமிழறிஞரைப் போற்றுவது என்பது ஒரு தனிமனிதரைப் போற்றுவது மட்டுமல்ல; அவா் காத்து வந்த தமிழ்மரபைப் போற்றுவதாகும்.
இலக்கண, இலக்கியப் புலமையோடு தமிழை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு சோ்க்கும் ஆசானாக, ஆய்வாளராகத் தன் வாழ்நாளை அா்ப்பணித்து வருபவா் புலவா் வே.பதுமனாா். உவேசா எவ்வாறு தமிழ் ஏடுகளைத் தேடிப் பதிப்பித்தாரோ அதேபோன்று, நவீன தமிழ் வரலாற்றையும், ஆவணங்களையும், பதிப்பு வரலாற்றையும் மிகத் துல்லியமாக ஆராய்ந்து உலக அரங்கில் தமிழுக்குத் தனித்துவமான அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுத் தந்தவா் பேராசிரியா் ஆ.இரா.வேங்கடாசலபதி. இந்த இருவருக்கும் மகாவித்துவான் ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை, உவேசா பெயரில் ஒரே விழாவில் விருது வழங்கப்படுவது ஒரு அழகான குரு - சீடா் அறிவுத் தொடா்ச்சியை நம் கண்முன் நிறுத்துகிறது என்றால் அது மிகையாகாது.
தமிழகத்தில் செயல்பட்டு வரும் ஆயிரக்கணக்கான தமிழ்ச் சங்கங்கள் மற்றும் இலக்கிய அமைப்புகளை ஒருங்கிணைத்து, தமிழ் வளா்ச்சிக்கான பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். இதற்கான முயற்சியை விஐடி வேந்தா் கோ.விசுவநாதன் முன்னெடுக்க வேண்டும்.
மாணவா்கள் தமிழை ஆா்வத்துடன் கற்கவும், அரிய தமிழ் நூல்களைப் பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்லவும் கூடுதல் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். தமிழ் மொழி மீதான எனது ஈடுபாடு மாணவப் பருவத்தில் நடைபெற்ற ஹிந்தி எதிா்ப்பு போராட்ட காலத்திலேயே உருவானது. அந்தக் காலகட்டத்தில் ஹிந்திக்கு எதிராக தமிழில் கவிதை எழுதினேன்.
தமிழை வளா்ப்பது என்பது தமிழ்த் துறையின் பொறுப்பு மட்டுமல்ல. அரசு நிறுவனங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள், ஆய்வு மையங்கள், நூலகங்கள், பதிப்பகங்கள், தமிழஞறிஞா்கள், ஆசிரியா்கள், மாணவா்கள் என அனைவரும் இணைந்து செயல்படும்போது தான் தமிழ் அடுத்த தலைமுறைக்கு முழுமையாக சென்றடையும்.
தமிழின் இலக்கியத்தையும், இலக்கணத்தையும் பாதுகாப்பது அறிஞா்களின் பணியாக மட்டும் இருக்கக் கூடாது. அது ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் பொறுப்பு. தற்போது தமிழ்மொழிக்கான மறுமலா்ச்சி காலம் உருவாகியுள்ளது. அதனை தமிழ் மொழியின் வளா்ச்சிக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றாா் அவா். விருது பெற்ற புலவா் வே.பதுமனாா், பேராசிரியா் ஆ.இரா.வேங்கடாசலபதி ஆகியோா் ஏற்புரை நிகழ்த்தினா்.
முன்னதாக, சென்னை பல்கலைக்கழக தமிழ்மொழித் துறையின் முன்னாள் தலைவா் பேராசிரியா் ய.மணிகண்டன், பொருநைப் பக்கங்களின் நிறுவனா் ச.ஆவுடையப்பன் ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா். உவேசா நூலகத்தின் பொருளாளா் ந.ஆவுடையப்பன், முனைவா் இராம.குருநாதன் ஆகியோா் தகுதியுரையாற்றினா். நூலகத்தின் செயலா் முனைவா் தி.சத்தியமூா்த்தி நன்றி கூறினாா்.
இந்த விழாவில், விஜிபி உலகத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் தலைவா் வி.ஜி.சந்தோசம், உவேசா நூலகத்தின் காப்பாட்சியா் முனைவா் பெ.சுயம்பு, தமிழறிஞா்கள், பேராசிரியா்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனா்.
அரசியல் கட்சிகளிடையே மோதல் போக்கு கூடாது: கோ.விசுவநாதன்
முப்பெரும் விழாவில் என உவேசா நூலகத்தின் தலைவரும், விஐடி பல்கலைக்கழக வேந்தருமான கோ.விசுவநாதன் பேசியதாவது: அரசியல் கட்சிகள் எப்போதும் மோதல் போக்குடன் இருக்கக்கூடாது, பொதுமக்கள் தொடா்பான முக்கியப் பிரச்னைகளில் ஒத்துழைப்பு தேவைப்படும்போது அனைத்துக் கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும்.
இதற்கு நாா்டிக் நாடுகளான நாா்வே, ஸ்வீடன், டென்மாா்க், ஐஸ்லாந்து மற்றும் பின்லாந்தில் உள்ள அரசியல் கட்சிகளிடம் காணப்படும் ஒற்றுமையை நாம் பின்பற்றி நாட்டின் வளா்ச்சிக்கு பாடுபடவேண்டும். எவ்வளவு வேறுபாடுகள் இருந்தாலும், ஒத்துழைப்பு தேவைப்படும் நேரங்களில் ஆளும் கட்சியும் எதிா்க்கட்சிகளும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்.
அத்தகைய அரசியல் சூழல் மீண்டும் தமிழகத்தில் உருவாக வேண்டும். தமிழகம் இந்தியாவுக்கு முன்மாதிரியாகத் திகழ வேண்டும் என்றாா்.
விஐடி துணைத் தலைவா் ஜி.வி.செல்வம்: “சிங்கப்பூா், மலேசியா, மோரீஷஸ், அமெரிக்கா மற்றும் பல ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் வசிக்கும் தமிழ்ச் சமூகங்கள் தொடா்ந்து தமிழ் மொழியுடனான தொடா்பைப் பேணி காத்து வருகின்றன. அவா்கள் தமிழ் மொழியில் பேசுவதை பெருமையாகக் கருதுகின்றனா். தமிழகத்தில் தமிழை அனைவரும் அறிந்திருந்தாலும், சிலா் தமிழில் பேசவே தயங்குகின்றனா்.
தமிழ் மொழி தான் நமது அடையாளம். அதை நாம் பெருமையுடன் பேச வேண்டும். இன்றைய தலைமுறையினா் இடையே வாசிப்புப் பழக்கம் குறைந்து வருவதுடன், கவனிக்கும் திறனும் குறைந்து வருகிறது.
எனவே, தமிழறிஞா்கள், வரலாற்று ஆய்வாளா்கள் மற்றும் பேராசிரியா்கள் யூடியூப் போன்ற டிஜிட்டல் தளங்களை அதிகளவில் பயன்படுத்தி, தமிழ் மொழியையும் அதன் வரலாற்றையும் இளைய தலைமுறையிடம் கொண்டு செல்ல வேண்டும்“என்றாா்.
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