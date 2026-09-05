தமிழில் அனைத்து அரசாணைகள்: வலுக்கும் கோரிக்கை
உயா்நீதிமன்றத்தில் தமிழை முதன்மை நீதிமன்ற மொழியாக அங்கீகரிக்க வலியுறுத்தும் தமிழக அரசு, மாநிலத்தில் பிறப்பிக்கப்படும் அனைத்து அரசாணைகளையும் தமிழில் வெளியிடுவதற்கும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழ் ஆா்வலா்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனா்.
கோப்புப் படம்
உயா்நீதிமன்றத்தில் தமிழை முதன்மை நீதிமன்ற மொழியாக அங்கீகரிக்க வலியுறுத்தும் தமிழக அரசு, மாநிலத்தில் பிறப்பிக்கப்படும் அனைத்து அரசாணைகளையும் தமிழில் வெளியிடுவதற்கும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழ் ஆா்வலா்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனா்.
சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தமிழை முதன்மை நீதிமன்ற மொழியாக அங்கீகரிக்க வேண்டும்; உயா்நீதிமன்றத்தில் வழங்கப்படும் தீா்ப்புரைகள், தீா்ப்பாணைகள் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் தமிழில் வழங்குவதற்கான கட்டமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி முதல்வா் ஜோசப் விஜய் கொண்டுவந்த தனித் தீா்மானம் தமிழக சட்டப்பேரவையில் வியாழக்கிழமை நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்தத் தீா்மானம் தமிழ் ஆா்வலா்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்றுள்ள நிலையில், தமிழக அரசின் நிா்வாக நடைமுறைகளிலும் தமிழுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் எழுந்துள்ளது.
70 ஆண்டுகளாகியும் முழுமையடையாத செயலாக்கம்: தமிழ்நாடு ஆட்சிமொழிச் சட்டம், 1956-இன்படி, மாநிலத்தின் ஆட்சி மொழியாக தமிழ் அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், சட்டம் இயற்றப்பட்டு சுமாா் 70 ஆண்டுகள் கடந்த நிலையிலும், ஆட்சிமொழிச் சட்டம் முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு தொடா்ந்து முன்வைக்கப்படுகிறது. அரசுத் துறைகளின் செயல்முறைகள் மட்டுமன்றி, உயரதிகாரிகளுக்கான பணியிட மாறுதல் உள்ளிட்ட அரசாணைகள்கூட பெரும்பாலும் ஆங்கிலத்திலேயே வெளியிடப்படுகின்றன என்பதைத் தமிழ் ஆா்வலா்கள் வருத்தத்துடன் சுட்டிக்காட்டுகின்றனா்.
இதில் விதிவிலக்காக, இந்திய ஆட்சிப் பணி (ஐஏஎஸ்) அதிகாரிகளுக்கான பணியிட மாறுதல் தொடா்பான அரசாணைகள் அண்மைக்காலமாக தமிழிலும் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன. அதேநேரத்தில், இந்திய காவல் பணி (ஐபிஎஸ்) அதிகாரிகளுக்கான பணியிட மாறுதல் அரசாணைகள் இதுவரை ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே வெளியிடப்படுவதாகக் குறிப்பிடுகின்றனா். ஆங்கிலத்தில் வெளியிடப்படும் அரசாணைகளுக்கு தமிழ் மொழிபெயா்ப்பையும் வெளியிட வேண்டும் என்பதற்காக அரசு சாா்பில் தனியாக அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தாலும், பெரும்பாலான துறைகளில் இந்த நடைமுறை முழுமையாகப் பின்பற்றப்படுவதில்லை என தமிழ் ஆா்வலா்கள் தெரிவிக்கின்றனா். இதனால், பொதுமக்கள் நேரடியாகத் தொடா்புடைய முக்கிய அரசாணைகள் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே வெளியிடப்படுவதால், அவை எளிய மக்களின் கவனத்துக்குச் செல்வதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டும் எழுந்துள்ளது.
தமிழ் வளா்ச்சித் துறையிலும் ஆங்கில அரசாணைகள்: தமிழ் வளா்ச்சித் துறை தொடா்பான சில அரசாணைகள்கூட ஆங்கிலத்தில் வெளியிடப்பட்டிருப்பது அந்தத் துறை அலுவலா்களிடையே அதிா்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. அதேபோல, தமிழ்நாடு அரசுத் துறை வாகனங்களில் தமிழில் பெயா்ப் பலகைகள் இடம்பெறுவதை உறுதிப்படுத்துவதில் நடைமுறைச் சிக்கல்கள் நீடிக்கும் நிலையில், வணிக நிறுவனங்களின் பெயா்ப் பலகைகளை தமிழில் அமைக்க வேண்டும் என்ற அரசாணையைச் செயல்படுத்த தமிழ் வளா்ச்சித் துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக வணிகா்கள் தரப்பில் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகிறது.
அலுவலகக் கோப்புகளிலும் முரண்பாடு: தமிழைத் தாய்மொழியாகக் கொண்ட அரசு அலுவலா்கள் அலுவலகக் கோப்புகளில் தமிழில் கையொப்பமிட வேண்டும் என்றும், கோப்புகளை இயன்றவரை தமிழில் தயாரிக்க வேண்டும் என்றும் தொடா்ந்து அறிவுறுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதற்காக ஆண்டுதோறும் ஆட்சிமொழிக் கருத்தரங்குகள், பயிலரங்குகள் நடத்தப்படுகின்றன. இருப்பினும், நடைமுறையில் பல முக்கிய நிா்வாக ஆவணங்கள் ஆங்கிலத்திலேயே தொடா்வதாக தமிழ் ஆா்வலா்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனா்.
இந்த நிலையில், உயா்நீதிமன்றத்தில் தமிழை முதன்மை நீதிமன்ற மொழியாக அங்கீகரிப்பதற்கான தீா்மானத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும்போது, தமிழக அரசின் நிா்வாக மொழியாக தமிழை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும் இணையான முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழ் ஆா்வலா் சகாதேவன் கூறியதாவது: கடந்த 20 ஆண்டுகளாக அரசு ஊழியா்கள், ஆசிரியா்களுக்கான மருத்துவக் காப்பீடு தொடா்பான முக்கிய அரசாணைகள் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே வெளியிடப்பட்டன. அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் தொடா்பான அரசாணை, மூன்றாவது மகப்பேறு விடுப்புக்கான அரசாணை உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசாணைகளும் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே வெளியிடப்பட்டுள்ளன. பெரும்பாலான ஆங்கில அரசாணைகளுக்கு உரிய தமிழ் மொழிபெயா்ப்பும் வெளியிடப்படுவதில்லை. இதனால், அரசின் முக்கிய முடிவுகள் மற்றும் திட்டங்கள் குறித்த விவரங்களைப் பொதுமக்கள் எளிதாக அறிந்துகொள்ள முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது.
தமிழ்நாடு அரசுத் துறை வாகனங்களில்கூட பெரும்பாலான பெயா்ப் பலகைகள் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே இடம்பெறுகின்றன. உயா்நீதிமன்றத்தில் தமிழை முதன்மை நீதிமன்ற மொழியாக அங்கீகரிப்பதில் ஆா்வம் காட்டும் அரசு, அதே ஆா்வத்துடன் அனைத்து அரசாணைகளையும் தமிழில் வெளியிடுவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்றாா்.
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