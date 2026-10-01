ஜெம் வீரமணி விவகாரம்: திமுக மனு மீதான விசாரணை ஒத்திவைப்பு
ஜெம் வீரமணி விவகாரத்தில் திமுக மனு மீதான விசாரணை ஒத்திவைக்கப்பட்டது குறித்து...
சென்னை உயா்நீதிமன்றம்
ஜெம் வீரமணி வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரை திமுக பாதுகாத்ததாகப் பேசிய முதல்வா் விஜய், அமைச்சா்கள் ஆதவ் அா்ஜுனா, சி.டி.ஆா்.நிா்மல்குமாா் ஆகியோருக்கு சம்மன் அனுப்பி விசாரிக்கக் கோரி, திமுக தாக்கல் செய்த மனு மீதான விசாரணையை நான்கு வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் திமுக சாா்பில் அந்தக் கட்சியின் பொருளாளா் டி.ஆா்.பாலு தாக்கல் செய்த மனுவில், ஜெம் வீரமணிக்கு எதிரான போக்ஸோ வழக்கில் திமுகவை தொடா்புபடுத்தியும், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களைப் பாதுகாத்ததாகவும், முதல்வா் விஜய், அமைச்சா்கள் ஆதவ் அா்ஜுனா, சி.டி.ஆா். நிா்மல்குமாா் ஆகியோா் பேசியுள்ளனா். அவா்கள் கூறியுள்ள குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆதாரம் இருப்பதாகவும் கூறியுள்ளனா்.
இந்தக் குற்ற வழக்கு தொடா்பான ஆதாரங்கள் முதல்வா் விஜய் உள்ளிட்டோரிடம் இருந்தால், அதை உடனடியாகப் பறிமுதல் செய்து போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்து விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும். இதுதொடா்பாக அளித்த மனுவை பரிசீலிக்க மத்திய குற்றப் பிரிவு போலீஸாருக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கூறியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன் புதன்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது டி.ஆா்.பாலு தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்குரைஞா் ஜெ.ரவீந்திரன், குழந்தைகள் சம்பந்தப்பட்ட இந்த வழக்கில் தொடா்புடையவா்கள் யாராக இருந்தாலும், அவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். இந்த விவகாரத்தை அரசியலாக்க விரும்பவில்லை. இந்த வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களைப் பாதுகாப்பதாகக் கூறியுள்ளதால், போலீஸாரிடம் அதற்கான ஆதாரங்களைச் சமா்ப்பிக்க வேண்டும் என வாதிட்டாா்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, கோரிக்கை தொடா்பாக டிஜிபியிடம் மனு அளித்த மறுநாளே இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு இந்த வழக்கில் தங்கள் பணிகளைத் தொடங்கியுள்ளனா். அவா்களது பணியைச் செய்யட்டும் எனக் கூறி, டி.ஆா்.பாலு தாக்கல் செய்த மனு மீதான விசாரணையை நான்கு வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டாா்.
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