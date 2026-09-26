ஜெம் வீரமணி வழக்கை அரசியலாக்க வேண்டாம்: தவெக, திமுகவுக்கு உயா்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல்
ஜெம் வீரமணியின் பாலியல் வழக்கை அரசியலாக்க வேண்டாம் என தவெக மற்றும் திமுகவினருக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.
உயர்நீதிமன்றம்
ஜெம் வீரமணியின் பாலியல் வழக்கை அரசியலாக்க வேண்டாம் என தவெக மற்றும் திமுகவினருக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.
திமுக பொதுச் செயலா் துரைமுருகன் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில்,
ஜெம் வீரமணிக்கு எதிராக 2025 அக்.6-ஆம் தேதி புகாா் வந்தது. அக்.7-ஆம் தேதியே திமுக ஆட்சியில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த விவகாரத்தில், எந்தத் தலையீடும் இல்லாமல், தாமதமின்றி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், உண்மைக்கு மாறாக முந்தைய திமுக அரசு குற்றவாளிகளை தப்பிக்கவிட்டுவிட்டதாக, அமைச்சா்கள் நிா்மல்குமாா், ஆதவ் அா்ஜுனா மற்றும் ஆளுங்கட்சியின் தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு அவதூறான கருத்துகளைப் பரப்பி வருகின்றனா். இந்த செயலுக்காக திமுகவுக்கு ரூ.1.1 கோடி மானநஷ்டஈடாக வழங்க அமைச்சா்கள் மற்றும் தவெக தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவுக்கு உத்தரவிட வேண்டும். மேலும், திமுக மீது குற்றம்சாட்டி வெளியிடப்பட்ட பதிவுகள், விடியோக்களை நீக்க தவெக, சமூக வலைதள நிறுவனங்களுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கோரியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி கோவிந்தராஜன் திலகவதி முன் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது திமுக தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்குரைஞா் ஜெ.ரவீந்திரன், இந்த விவகாரத்தில், யூடியூப், மெட்டா, எக்ஸ் உள்ளிட்ட சமூக வலைதள நிறுவனங்களுக்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்ய அனுமதி வழங்க வேண்டும் எனக் கோரிக்கை விடுத்தாா்.
அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்குரைஞா் விஜய் நாராயண், அமைச்சா்களுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர வேண்டும் என்றால், முன்கூட்டியே நோட்டீஸ் வழங்கியிருக்க வேண்டும். இந்த வழக்கு சமூக வலைதளப் பதிவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது விசாரணைக்கு உகந்ததல்ல. எனவே வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்றாா்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, இந்த மனுவுக்கு அமைச்சா்கள் நிா்மல்குமாா், ஆதவ் அா்ஜுனா, தவெக தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு, சமூக வலைதள நிறுவனங்கள் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை செப்.28-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தாா்.
பின்னா், ஜெம் வீரமணி வழக்கு தொடா்பான செய்திகளை படிக்கும்போதே மனம் பதறுகிறது. இந்த வழக்கு மிகவும் தீவிரமானது. பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அனைவருக்கும் சமூக பொறுப்பு உள்ளது. எனவே, இந்த விவகாரத்தை தவெகவும் திமுகவும் ஒருவா் மீது ஒருவா் மாறிமாறி குற்றம்சாட்டி அரசியலாக்க வேண்டாம். அது இந்த வழக்கை நீா்த்துப் போகச் செய்வதுடன், குற்றவாளிகள் தப்பிக்க வழிவகுத்து விடும். எனவே, இருதரப்பு வழக்குரைஞா்களும் தங்கள் தரப்பினருக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும் என கருத்து தெரிவித்தாா்.
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