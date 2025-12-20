செங்கோட்டையில் இலவச மருத்துவ முகாம்
மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் சாா்பில் இலவச பொது மருத்துவ முகாம் செங்கோட்டையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
நாகா்கோவில் பெஜான்சிங் கண் மருத்துவமனை, திருநெல்வேலி பீம்ஸ் பைரவ் மருத்துவமனை ஆகியவை இணைந்து நடத்திய முகாமுக்கு, நகரச் செயலா் அகமது காலித் தலைமை வகித்தாா். செங்கோட்டை மஜ்தூா் ஜூம்மா பள்ளிவாசல் தலைவா் ஹாஜி முகைதீன்பிச்சை, செயலா் திவான் அகமதுஷா, பொருளாளா் மைதீன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
மாவட்டச் செயலா் முகமது யாகூப் முகாமைத் தொடங்கி வைத்து பேசினாா். முகாமில், பல்வேறு வகையான சிசிச்சை மற்றும் மருத்துவ ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டன.
மாவட்ட பொருளாளா் சிக்கந்தா், நகா்மன்ற உறுப்பினா் இசக்கிதுரை பாண்டியன், திமுக நகர இளைஞரணி அமைப்பாளா் காஜா முஹைதீன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். அவைத் தலைவா் சையது அலி வரவேற்றாா். நகர துணைச் செயலா் அப்துல் ரசாக் நன்றி கூறினாா்.