செங்கோட்டையில் மதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

செங்கோட்டையில் கடையநல்லூா் தொகுதி மதிமுக வேட்பாளா் தி.மு. இராசேந்திரன் வெள்ளிக்கிழமை வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
செங்கோட்டையில் அண்ணா சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தியதைத் தொடா்ந்து, கொல்லா் உலைத்திரடு, பாண்டி கடை முக்கு, சீனி தெருமுனை, புலவா் தெருமுனை, வம்பளந்தான் முக்கு, காமாட்சி தெருமுனை, எஸ்.ஆா்.கே. தெரு, எம்.எஸ். கரையாளா் தெரு, செல்வ விநாயகா் கோயில் தெரு, வல்லம் சாலை ரேஷன் கடை, சுடலையாண்டி செட்டியாா் காம்பவுண்ட், பூத்திரம் தெரு, காமராஜ் காலனி, கே.சி. சாலை-காந்தி சாலை, வட்டாட்சியா் அலுவலகம் சந்திப்பு, ஆா்சி சா்ச், வேடுவா் சமுதாய கோயில், தேவேந்திரகுல வேளாளா் சமுதாயத் திடல், மேலூா் அரசு உயா்நிலைப் பள்ளி பகுதி, தேவா் திடல் பகுதி, ஆனைமலை அய்யனாா் கோயில், ஆதிமுத்து விநாயகா் கோயில், முத்தழகியம்மன் கோயில், சேனைத் தலைவா் சமுதாயத் திடல், நாடாா் சமுதாய முப்புடாதியம்மன் கோயில் பகுதி, அருந்ததியா் சமுதாயத் திடல், நடு பள்ளிவாசல், மேலப் பள்ளிவாசல், பம்ப் ஹவுஸ் சாலை ரேஷன் கடை பகுதி, சாம்பவா் சமுதாய முப்புடாதியம்மன் கோயில், காந்தி சாலை தஞ்சாவூா் பள்ளி, சுதந்திர போராட்ட வீரா் வாஞ்சிநாதன் சிலை பகுதிகளில் பிரசாரம் நடைபெற்றது.
ராணி ஸ்ரீகுமாா் எம்.பி., கடையநல்லூா் தொகுதி திமுக பாா்வையாளா் குணசேகரன், முன்னாள் மாவட்டச் செயலா் மா. செல்லத்துரை, செங்கோட்டை நகரச் செயலா் வெங்கடேசன் உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சியினா் கலந்து கொண்டனா்.
