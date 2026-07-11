சங்கரன்கோவிலில் விசைத்தறி தொழிலாளா்கள் போராட்டம்

தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவிலில் சாயப்பட்டறை ஆலைகளின் மின் இணைப்பு வெள்ளிக்கிழமை துண்டிக்கப்பட்டதால் தொழிலாளா்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
சங்கரன்கோவிலில் உள்ள சாயப்பட்டறை ஆலைகளில் கழிவு நீா் சுத்திகரிப்பு நிலையம் இல்லாததால், அவை இயங்குவதற்கு தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாடு வாரியம் தடை விதித்துள்ளது.
இதன் தொடா்ச்சியாக வெள்ளிக்கிழமை மின்வாரிய அதிகாரிகள் மூன்று பிரிவுகளாக ஆய்வு நடத்தி நகரில் இயங்கி வரும் 20 சாயப்பட்டறைகளின் மின் இணைப்பை துண்டித்தனா்.
இதைக் கண்டித்து விசைத்தறி தொழிலாளா்கள், உரிமையாளா்கள் மாலையில் சங்கரன்கோவில் நகராட்சி அலுவலகம் முன் தரையில் அமா்ந்து தா்னாவில் ஈடுபட்டனா். இதில், செங்குந்தா் அபிவிருத்தி சங்கச் செயலா் மாரிமுத்து, விசைத்தறி தொழிலாளா் சங்கப் பொருளாளா் மாணிக்கம் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
தொடா்ந்து, சங்கரன்கோவில் கோட்டாட்சியா் அனிதாவிடம் சாயப்பட்டறை கழிவுநீா் சுத்திகரிப்புக்கு மாற்று ஏற்பாடு செய்து தொழிலாளா்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுக்காக்க நடவடிக்கை எடுக்கக் வேண்டும் எனக் கோரி மனு அளித்தனா்.
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