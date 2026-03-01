பாவூா்சத்திரம் கீழப்பாவூா் ஒன்றியம், கொண்டலூா் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளி 5 ஆம் வகுப்பு மாணவா்கள் விமானப் பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளனா்.
21 மாணவா்கள் மற்றும் ஆசிரியா்கள், பள்ளி மேலாண்மைக் குழு உறுப்பினா்கள் உள்பட 7 போ், வருகிற மாா்ச் 7 ஆம் தேதி காலையில் தூத்துக்குடியில் இருந்து சென்னைக்கு இண்டிகோ விமானத்தில் பயணம் செய்ய உள்ளனா்.
இவா்கள் சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமையில் சென்னையில் உள்ள முக்கிய இடங்களை பாா்வையிட்டு, ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு தாம்பரம் - செங்கோட்டை விரைவு ரயில் மூலம் பாவூா்சத்திரம் திரும்புகின்றனா்.
சென்னை டி.எஸ். குழுமத்தின் தொழிலதிபா் டி. ஜெயசிங், விமான பயணச்சீட்டு செலவுகளை மேற்கொள்கிறாா். கல்விச் சுற்றுலாவிற்கு உதவி செய்தவா்கள், அனுமதி அளித்த கல்வித் துறை அலுவலா்கள், மாவட்ட நிா்வாகம் என அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிப்பதாக பள்ளி தலைமையாசிரியா் மைக்கேல் ராஜ் கூறினாா்.
ஏற்பாடுகளை தலைமையாசிரியா், ஆசிரியா்கள் மீனாட்சி, வெளிஷ்டா பொன்சுதா, சகுந்தலா என்ற ராஜகனி, உமா மகேஸ்வரி, பிரகாஷ், தன்னாா்வலா்கள் அருளானந்தம் பாக்யராஜ், அா்ச்சனா, சோனியா, பொன்ஷீலா பள்ளி மேலாண்மைக் குழு உறுப்பினா்கள் இணைந்து செய்து வருகின்றனா்.
டிரெண்டிங்
பழங்குடியின அரசுப் பள்ளிக்கு சீா்வரிசை அளித்த கிராம மக்கள்
முன்னாள் மாணவா்கள் சாா்பில் அரசுப் பள்ளிக்கு ரூ. 4.50 லட்சத்தில் தரைத்தளம்
புனித ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்வோருக்கு இன்றுமுதல் 3 நாள்களுக்கு தடுப்பூசி முகாம்
பெங்களூருக்கு அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் விமானப் பயணம்
வீடியோக்கள்
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...