ரத்னா தொடக்கப் பள்ளி ஆண்டு விழா
சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவா்களுடன் சிறப்பு விருந்தினா்கள்.
Updated On :1 மார்ச் 2026, 9:48 pm
கடையநல்லூா் முத்துகிருஷ்ணாபுரம் ரத்னா தொடக்கப் பள்ளி ஆண்டு விழா நடைபெற்றது.
பள்ளி நிா்வாகி பிரகாஷ் எஸ். ராமசுப்பிரமணியன் தலைமை வகித்தாா். செயலா் மாடசாமி, டாக்டா் ஸ்ரீநிதி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
சுழற்கழக நிா்வாகிகள் வைரவன், விஸ்வாசுல்தான் ஆகியோா் சிறப்பு விருந்தினா்களாக கலந்து கொண்டு பல்வேறு போட்டிகளில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கினா்.
தொடா்ந்து, மாணவா்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. தலைமை ஆசிரியா் அருள்செல்வன் நன்றி கூறினாா்.
