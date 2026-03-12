Dinamani
எண்ணெய்க் கப்பல்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்க நாங்கள் தயார்நிலையில் இல்லை! - அமெரிக்கா!அமெரிக்கா மீதான தாக்குதல் தொடரும்! மொஜ்தபா கமேனி முதல் உரையில் எச்சரிக்கை!ஈரான் போர்: சொந்த நாட்டினுள் இடம்பெயர்ந்த 32 லட்சம் மக்கள்!பங்குச்சந்தை: ஆட்டோ பங்குகள் கடும் வீழ்ச்சி! சென்செக்ஸ் 829, நிஃப்டி 228 புள்ளிகள் சரிவு!ஓபிசி பிரிவினருக்கான கிரீமி லேயர் தகுதி: உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆதரவு!சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்கேடு: திமுக அரசைக் கண்டித்து தே.ஜ.கூ. ஆர்ப்பாட்டம்!தமிழ்நாட்டில் கடந்த 5 ஆண்டில் கொலை, பாலியல் குற்றங்கள் குறைந்துள்ளன: உள்துறை செயலர்வளைகுடா போர்! அமெரிக்க எண்ணெய்க் கப்பல் மீதான தாக்குதலில் இந்தியர் கொலை!
/
தென்காசி

தென்காசி பேரவைத் தொகுதி வாக்குசாவடி மையங்களில் ஆட்சியா் ஆய்வு

News image
Updated On :12 மார்ச் 2026, 8:57 pm

Syndication

தென்காசி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்களில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் குறித்து மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான ஏ.கே. கமல்கிஷோா் வியாழக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

தென்காசி பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட பாவூா்சத்திரம் ஔவையாா் அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளி, சுந்தரபாண்டியபுரம் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளி, கீழப்புலியூா் வீரமாமுனிவா் ஆா்.சி. மேல்நிலைப் பள்ளி, தென்காசி காட்டுபாவா நடுநிலைப் பள்ளி, தென்காசி மஞ்சம்மாள் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி,

மேலகரம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, இலஞ்சி ராமசாமிபிள்ளை மேல்நிலைப் பள்ளி ஆகிய வாக்குச்சாவடி மையங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டு, அனைத்து வாக்குச்சாவடி மையங்களிலும் உள்ள குறைபாடுகளை சரிசெய்து தோ்தல் பணிக்கு தயாா் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும் என அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.

தொடா்ந்து, சுந்தரபாண்டியபுரம் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள அங்கன்வாடி மையத்தில் குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவின் தரம், எடை, உயரம் மற்றும் கற்றல் திறன் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

ஆய்வின்போது, தென்காசி சாா் ஆட்சியா் வைஷ்ணவி பால், தென்காசி வட்டாட்சியா் மணிகண்டன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

டிரெண்டிங்

இன்று பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு: 177 மையங்களில் 34,639 போ் எழுதுகின்றனா்

இன்று பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு: 177 மையங்களில் 34,639 போ் எழுதுகின்றனா்

இன்று பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு: 176 மையங்களில் 34,851 போ் எழுதுகின்றனா்

இன்று பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு: 176 மையங்களில் 34,851 போ் எழுதுகின்றனா்

பேரவைத் தோ்தல்: வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள், காவல்துறையினருக்கு பயிற்சி

பேரவைத் தோ்தல்: வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள், காவல்துறையினருக்கு பயிற்சி

வாக்குச்சாவடி மையங்களில் ஆட்சியா், எஸ்.பி. ஆய்வு

வாக்குச்சாவடி மையங்களில் ஆட்சியா், எஸ்.பி. ஆய்வு

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு