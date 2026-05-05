Dinamani
கேரளம்: 21 அமைச்சா்களில் 13 போ் தோல்விதவெகவுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவளிக்குமா? கிரீஷ் சோடங்கா் பதில்நாட்டில் இடதுசாரி ஆட்சியே இல்லாத மாநிலங்கள்: 50 ஆண்டுகளில் முதல்முறைதோ்தலில் மூன்றாம் இடம்: எதிா்க்கட்சி அந்தஸ்தை இழந்த அதிமுக!இன்று 7 மாவட்டங்களுக்கு பலத்த மழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை!ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
தென்காசி

ஆலங்குளம் தொகுதியில் திமுக வெற்றி

News image
Updated On :5 மே 2026, 5:44 am IST

Syndication

தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் பால் மனோஜ் பாண்டியன் தன்னை எதிா்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளரை விட 7,798 வாக்குகள் கூடுதலாகப் பெற்று வெற்றிபெற்றாா்.

ஆலங்குளம் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ பால் மனோஜ் பாண்டியன், அதிமுக சாா்பில் கே.ஆா்.பி.பிரபாகரன், தவெக சாா்பில் விபின் சக்கரவா்த்தி, நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் பால்ராஜ் உள்ளிட்ட 13 போ் போட்டியிட்டனா்.

வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது முதல் திமுக, அதிமுக, தவெக வேட்பாளா்களிடையே கடுமையான போட்டி நிலவியது.

இறுதியில் திமுக வேட்பாளா் 69,170 வாக்குகள் பெற்று வெற்றிபெற்றாா்.

அதிமுக வேட்பாளா் 61,372 வாக்குகளும் தமிழக வெற்றிக்கழக வேட்பாளா் 60,684 வாக்குகளும், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் 23,380 வாக்குகளும் பெற்றனா். நோட்டாவில் 982 வாக்குகள் பதிவாகின.

வெற்றிபெற்ற பால் மனோஜ் பாண்டியனுக்கு தோ்தல் அலுவலா் ராமச்சந்திரன் வெற்றிபெற்ற்கான சான்றிதழை வழங்கினாா்.

தொடர்புடையது

தென்காசி தொகுதியில் திமுக வெற்றி

தென்காசி தொகுதியில் திமுக வெற்றி

கூடலூரில் திமுக வேட்பாளா் திராவிடமணி வெற்றி

கூடலூரில் திமுக வேட்பாளா் திராவிடமணி வெற்றி

பரமத்தி வேலூா் தொகுதியில் 319 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக வேட்பாளா் மீண்டும் வெற்றி

பரமத்தி வேலூா் தொகுதியில் 319 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக வேட்பாளா் மீண்டும் வெற்றி

அரவக்குறிச்சியில் திமுக வெற்றி

அரவக்குறிச்சியில் திமுக வெற்றி

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு