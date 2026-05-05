தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் பால் மனோஜ் பாண்டியன் தன்னை எதிா்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளரை விட 7,798 வாக்குகள் கூடுதலாகப் பெற்று வெற்றிபெற்றாா்.
ஆலங்குளம் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ பால் மனோஜ் பாண்டியன், அதிமுக சாா்பில் கே.ஆா்.பி.பிரபாகரன், தவெக சாா்பில் விபின் சக்கரவா்த்தி, நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் பால்ராஜ் உள்ளிட்ட 13 போ் போட்டியிட்டனா்.
வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது முதல் திமுக, அதிமுக, தவெக வேட்பாளா்களிடையே கடுமையான போட்டி நிலவியது.
இறுதியில் திமுக வேட்பாளா் 69,170 வாக்குகள் பெற்று வெற்றிபெற்றாா்.
அதிமுக வேட்பாளா் 61,372 வாக்குகளும் தமிழக வெற்றிக்கழக வேட்பாளா் 60,684 வாக்குகளும், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் 23,380 வாக்குகளும் பெற்றனா். நோட்டாவில் 982 வாக்குகள் பதிவாகின.
வெற்றிபெற்ற பால் மனோஜ் பாண்டியனுக்கு தோ்தல் அலுவலா் ராமச்சந்திரன் வெற்றிபெற்ற்கான சான்றிதழை வழங்கினாா்.
தொடர்புடையது
தென்காசி தொகுதியில் திமுக வெற்றி
கூடலூரில் திமுக வேட்பாளா் திராவிடமணி வெற்றி
பரமத்தி வேலூா் தொகுதியில் 319 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக வேட்பாளா் மீண்டும் வெற்றி
அரவக்குறிச்சியில் திமுக வெற்றி
வீடியோக்கள்
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு