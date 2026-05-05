தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட மருத்துவா் திலீபன் ஜெய்சங்கா் 6,489 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றாா்.
இத்தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் திலீபன் ஜெயசங்கா், காங்கிரஸ் சாா்பில் சங்கை கணேசன், தவெக சாா்பில் ராமராஜன், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் கவிதா உள்ளிட்ட 20 போ் போட்டியிட்டனா்.
வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியபோது, தவெக வேட்பாளா் ராமராஜன் முதலிடத்திலும், அதிமுக வேட்பாளா் 2ஆம் இடத்திலும் முன்னிலை வகித்தனா். சில சுற்றுகளுக்குப்பின் அதிமுக வேட்பாளா் முதலிடத்தைப் பெற்றாா்.
தொடா்ந்து, இறுதி சுற்றுவரை முன்னணி பெற்ற அவா் 64,865 வாக்குகள் பெற்று 6,489 வாக்குள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றாா்.
தவெக வேட்பாளா் 58,376வாக்குகள் பெற்று இரண்டாமிடமும், காங்கிரஸ் வேட்பாளா் சங்கை கணேசன் 42,567 வாக்குகளும், நாதக கவிதா 12,767 வாக்குகளும் பெற்றனா். நோட்டாவில் 560 வாக்குகள் பதிவாகின.
வெற்றிபெற்ற திலீபன் ஜெயசங்கருக்கு தோ்தல்அலுவலா் அனிதா தோ்தலில் வெற்றிச் சான்றிதழை வழங்கினாா்.
தொடர்புடையது
கடையநல்லூா் தொகுதியில் மதிமுக வெற்றி
பவானிசாகரில் தவெக வேட்பாளா் வெற்றி
உசிலம்பட்டி தொகுதியில் தவெக வெற்றி
அந்தியூரில் அதிமுக வேட்பாளா் பி. ஹரிபாஸ்கா் வெற்றி
வீடியோக்கள்
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு