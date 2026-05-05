தென்காசி

தென்காசி தொகுதியில் திமுக வெற்றி

தென்காசி தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற திமுக வேட்பாளா் மருத்துவா் கலைகதிரவனுக்கு சான்றிதழை வழங்கிய தோ்தல் அலுவலா் வைஷ்ணவிபால்.

Updated On :5 மே 2026, 5:46 am IST

தென்காசி தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட மருத்துவா் கலைகதிரவன் தன்னை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளரைவிட 10,299 வாக்குகள் கூடுதலாகப் பெற்று வெற்றிபெற்றாா்.

தென்காசி தொகுதியில் திமுக சாா்பில் கலைகதிரவன், அதிமுக சாா்பில் எஸ்.செல்வமோகன்தாஸ் பாண்டியன், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் பா.புஷ்பலதா, பகுஜன்சமாஜ் கட்சி சாா்பில் த.இசக்கிப்பாண்டியன், தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி சாா்பில் கோமதிசங்கா், நாம் இந்தியா் பாா்ட்டி சாா்பில் இரா.செல்வக்குமாா், புதிய தமிழகம் சாா்பில் சோ.திருமலைக்குமாா், அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவா் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சாா்பில் பூசைத்துரை, காமராஜா் தேசிய கட்சி சாா்பில் சௌ.மனோகரன், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் அ.ராஜப்பிரகாஷ், சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் என 22 போ் போட்டியிட்டனா்.

வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கிய முதல்சுற்று முதல் சில சுற்றுகள் வரை அதிமுக வேட்பாளா் முன்னிலை வகித்தாா். தென்காசி நகராட்சிப் பகுதியில் வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணும் பணி தொடங்கியது முதல் திமுக வேட்பாளா் முன்னிலை பெற்றாா்.

இறுதி சுற்று வாக்குகள் எண்ணிக்கை முடிவடைந்த நிலையில் திமுக வேட்பாளா் கலை கதிரவன் 79,699 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றாா். அதிமுக வேட்பாளா் செல்வமோகன்தாஸ் பாண்டியன் 69,400 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடமும், தமிழக வெற்றிக்கழக வேட்பாளா் ராஜ் பிரகாஷ் 55,543 வாக்குகள் பெற்று 3 ஆம் இடமும், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் புஷ்பலதா 16, 394 வாக்குகள் பெற்று 4 ஆம் இடமும் பிடித்தனா். நோட்டாவில் 673 வாக்குகள் பதிவாகின.

திமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற மருத்துவா் கலைகதிரவனுக்கு தோ்தல்அலுவலா் வைஷ்ணவிபால் சான்றிதழ் வழங்கினாா். அப்போது, திமுக மாவட்ட பொறுப்பாளா் வே.ஜெயபாலன், முன்னாள் மாவட்டச் செயலா் பொ.சிவபத்மநாதன் கலந்துகொண்டனா்.

பரமத்தி வேலூா் தொகுதியில் 319 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக வேட்பாளா் மீண்டும் வெற்றி

திருவண்ணாமலை தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வெற்றி!

நான்குனேரி தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் வெற்றி

அரவக்குறிச்சியில் திமுக வெற்றி

