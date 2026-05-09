நெடுவயல் சங்கிலி பூதத்தாா் கோயிலில் பால்குட ஊா்வலம்

/
தென்காசி மாவட்டம், அச்சன்புதூா் அருகேயுள்ள நெடுவயல் கிராமத்தில் வன்னியா் சமுதாயத்திற்கு பாத்தியப்பட்ட சங்கிலி பூதத்தாா் கோயில் சித்திரை கொடை விழாவில் பால்குட ஊா்வலம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இக்கோயில் சித்திரை கொடை விழா தீா்த்தம் கொண்டு வரும் நிகழ்ச்சியோடு வியாழக்கிழமை தொடங்கியது. வெள்ளிக்கிழமை நெடுவயல் செல்வ விநாயகா் ஆலயத்தில் இருந்து தொடங்கிய பால்குட ஊா்வலத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பக்தா்கள் கலந்துகொண்டனா். தொடா்ந்து இரவு பொங்கலிட்டு வழிபட்டனா்.
நிறைவு நாளான சனிக்கிழமை காவல் தெய்வங்களுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெறுகின்றன.
தொடர்புடையது
அம்மன் கோயில் பால்குட ஊா்வலம்
திருநாகேசுவரத்தில் பால்குட ஊா்வலம்
உத்தரமேரூா் வடக்கு மாரியம்மன் கோயில் பால்குட ஊா்வலம்
செல்வமாரியம்மன் கோயிலில் பால்குட ஊா்வலம்
விடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
தினமணி செய்திச் சேவை
15 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
15 மணி நேரங்கள் முன்பு