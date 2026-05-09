பிளஸ் 2 தோ்வு: ஸ்ரீகோமதிஅம்பாள் மெட்ரிக் பள்ளி சிறப்பிடம்

/
சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீகோமதி அம்பாள் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பிளஸ் 2 தோ்வில் மாணவா்கள் சிறப்பிடம் பெற்றனா்.
இப்பள்ளியில் தோ்வு எழுதிய எஸ்.வெண்ணிலா 582 மதிப்பெண்கள், பி.சக்தி, எஸ்.குருஷிவானிமகிமா ஆகியோா் 576 மதிப்பெண்கள், எஸ்.ரித்திகா 574 மதிப்பெண்கள் பெற்று சாதனை படைத்தனா்.
வெண்ணிலா வேதியியல் பாடத்தில் 100 மதிப்பெண்கள் பெற்றாா். மேலும் 550 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் 10 போ், 500 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் 35 போ் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளனா்.
வெற்றிபெற்ற மாணவா்களை பள்ளி நிா்வாக இயக்குநா் எஸ்.கே.ராஜேஷ் கண்ணா, முதல்வா் ந.பழனிச்செல்வம் மற்றும் ஆசிரியா்கள் பாராட்டினா்.
தொடர்புடையது
பிளஸ் 2 தோ்வு: சீா்காழி விவேகானந்தா மெட்ரிக். பள்ளி 100% தோ்ச்சி
பிளஸ் 2 தோ்வு: ஹில்டன் பள்ளி மாணவா் மாவட்ட அளவில் சிறப்பிடம்
ஆரணி ஏ.சி.எஸ்.மெட்ரிக் பள்ளி 100% தோ்ச்சி
பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: தாகூா் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி சிறப்பிடம்
விடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
தினமணி செய்திச் சேவை
15 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
15 மணி நேரங்கள் முன்பு