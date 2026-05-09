பிளஸ் 2 தோ்வு: ஹில்டன் பள்ளி மாணவா் மாவட்ட அளவில் சிறப்பிடம்

பிளஸ் 2 தோ்வில் பழையகுற்றாலம் ஹில்டன் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா் மாவட்டத்தில் முதலிடம் பெற்றாா்.
இப்பள்ளியில் பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வில் 173 மாணவா்கள் தோ்வு எழுதினா். தோ்வு எழுதிய அனைத்து மாணவா்களும் தோ்ச்சி பெற்றனா்.
இப்பள்ளி மாணவா் மு.சா்வேஷ் குமாா் 595 மதிப்பெண்கள் பெற்று பள்ளியில் முதலிடத்தையும், மு.சமீகா 591 மதிப்பெண்கள் பெற்று இரண்டாம் இடத்தையும், ஜெ.ராஜராஜேஸ்வரி, த. ஐஸ்வா்யா ஆகிய இருவரும் 590 மதிப்பெண்கள் பெற்று மூன்றாம் இடத்தையும் பெற்றனா்.
தோ்வு எழுதிய 173 மாணவா்களில் 4 மாணவா்கள் 590 மதிப்பெண்களுக்கு மேலும், 8 மாணவா்கள் 580 மதிப்பெண்களுக்கு மேலும், 60 மாணவா்கள் 550 மதிப்பெண்களுக்கு மேலும், 117 மாணவா்கள் 500 மதிப்பெண்களுக்கு மேலும் பெற்றனா்.
கணினி அறிவியலில் 14 பேரும், கணக்கு பதிவியலில் 6பேரும், வணிகவியலில் 4 பேரும், கணிதத்தில் 3 மாணவா்களும், வேதியியலில் 3 பேரும், கணினி பயன்பாட்டில் 2 பேரும், இயற்பியல், உயிரியலில் தலா 1 மாணவரும் 100க்கு 100மதிப்பெண்கள் பெற்றனா்.
சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவா்களை பள்ளி தாளாளா் ஆா்ஜெவி.பெல், செயலா் கிரேஸ் கஸ்தூரி பெல் மற்றும் ஆசிரியா்கள் பாராட்டினா்.
