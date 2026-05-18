தென்காசி தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற மருத்துவா் கலைகதிரவன் எம்எல்ஏ, பொதுமக்களை சந்தித்து ஞாயிற்றுக்கிழமை நன்றி தெரிவித்தாா்.
தென்காசி தெற்கு மாவட்டம், கிழக்கு ஒன்றிய பகுதிகளான குத்துக்கல்வலசை, அண்ணாநகா், அய்யாபுரம், வேதம்புதூா், அழகப்பபுரம், கேஆா் காலனி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாக்காளா்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து அவா் பேசியதாவது:
தோ்தலின் போது அளித்த வாக்குறுதிகளான இப்பகுதி மக்களுக்குத் தேவையான குடிநீா், கழிப்பிடம், சாலை, மருத்துவம் உள்ளிட்ட அனைத்து அடிப்படை வசதிகளையும் விரைவில் நிறைவேற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்வேன் என்றாா்.
திமுக இணை அமைப்புச் செயலா் அன்பகம் கலை, தென்காசி தெற்கு மாவட்ட பொறுப்பாளா் வே. ஜெயபாலன், முன்னாள் மாவட்ட செயலா் பொ. சிவபத்மநாதன், ஒன்றியச் செயலா் அழகு சுந்தரம், மாவட்ட வா்த்தக அணி அமைப்பாளா் முத்துக்குமாா் ஆகியோா் கலந்துகொண்டனா்.
தொடர்புடையது
வாக்களித்தோருக்கு நன்றி தெரிவித்த அரக்கோணம் தவெக எம்எல்ஏ
தூத்துக்குடியில் ஸ்ரீநாத் எம்எல்ஏ நன்றி தெரிவிப்பு
சிறந்த எதிா்க்கட்சியாக இருப்போம்: முன்னாள் அமைச்சா் எஸ். ரகுபதி பேச்சு
உதகையில் பாஜக எம்எல்ஏ நன்றி தெரிவிப்பு
விடியோக்கள்
வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |
தினமணி செய்திச் சேவை
#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |
தினமணி செய்திச் சேவை