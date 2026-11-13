இடத்தகராறில் 2 பேரை தாக்கியதாக 7 போ் கைது
தென்காசி மாவட்டம், சிவகிரி அருகே இடத்தகராறில் 2 பேரை தாக்கியதாக 7 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கைது - பிரதிப் படம்
தென்காசி மாவட்டம், சிவகிரி அருகே இடத்தகராறில் 2 பேரை தாக்கியதாக 7 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
வடுகபட்டி ஆதிதிராவிடா் தெருவைச் சோ்ந்த ஜெயராஜுக்கும், அதே தெருவைச் சோ்ந்த முனியனுக்கும் அத்தெருவிலுள்ள புறம்போக்கு இடத்தை பயன்படுத்தி வருவதில் பிரச்னை இருந்து வந்ததாம். இந்நிலையில், அந்த இடத்தில் ஜெயராஜ் வைக்கோலை உலா்த்திக்கொண்டிருந்தாராம். அப்போது அங்கு வந்த முனியனுக்கும் ,ஜெயராஜுக்குமிடைய வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாம்.
இதையடுத்து முனியனும், அவரது குடும்பத்தைச் சோ்ந்த காளிமுத்து , காா்த்திக், காளிராஜ், கவிதா, ராமா், சண்முகத்தாய் ஆகிய 7 பேரும் சோ்ந்து, ஜெயராஜையும், அவரது உறவினரான முனியாண்டியையும் தாக்கி கொலைமிரட்டல் விடுத்தனராம்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் சிவகிரி போலீஸாா் புதன்கிழமை வழக்குப் பதிந்து மேற்கூறிய 7 பேரையும் கைது செய்தனா். மேலும், புளியங்குடி டிஎஸ்பி நமசிவாயம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறாா்.
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