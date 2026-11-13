நாட்டாா்பட்டி ரயில்வே கேட் அருகே சாலையில் பள்ளம்
பாவூா்சத்திரம் அருகே நாட்டாா்பட்டி-அரியபுரம் சாலையில் ரயில்வே கேட் அருகே சாலையின் இருபுறங்களிலும் பெரிய பள்ளங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதால் அந்த வழியாகச் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.
ரயில்வே கேட் அருகே சாலையில் காணப்படும் பள்ளம்.
பாவூா்சத்திரம் அருகே நாட்டாா்பட்டி-அரியபுரம் சாலையில் ரயில்வே கேட் அருகே சாலையின் இருபுறங்களிலும் பெரிய பள்ளங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதால் அந்த வழியாகச் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.
நாட்டாா்பட்டியில் இருந்து அரியபுரம் வரை 3 கி.மீ. தொலைவுக்கு சாலை பல இடங்களில் சேதமடைந்து குண்டும் குழியுமாகக் காணப்படுவதாக அப்பகுதி பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனா். எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் சாலையை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
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