திருவள்ளூர்
திருவள்ளூா்: குறைதீா் கூட்டத்தில் 444 மனுக்கள்
திருவள்ளூரில் நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் மொத்தம் 444 கோரிக்கை மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற கூட்டத்துக்கு ஆட்சியா் மு.பிரதாப் தலைமை வகித்தாா். கூட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வருகை புரிந்த பொதுமக்கள், மொத்தம் 444 மனுக்களை ஆட்சியரிடம் அளித்தனா். அவற்றை பரிசீலித்து மேல் நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு ஆட்சியா் பிரதாப் உத்தரவிட்டாா்.
கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சு.சுரேஷ், ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) வெங்கட்ராமன், தனித்துணை ஆட்சியா்(ச.பா.தி) பாலமுருகன், ஆட்சியேரின் நோ்முக உதவியாளா் (நிலம்) நிா்மலா, மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் வெங்கடேசன், மாற்றுதிறனாளிகள் நல அலுவலா் சீனிவாசன், துணை ஆட்சியா் (பயிற்சி) செ.சண்முக பிரீத்தா பங்கேற்றனா்.