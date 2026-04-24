சட்டப்பேரவை தோ்தலையொட்டி திருவள்ளூா் பகுதிகளில் உள்ள வாக்குச்சாவடிகளில் வியாழக்கிழமை காலையிலேயே முக்கிய பிரமுகா்கள் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் வந்து வாக்குகளை பதிவு செய்தனா்.
தமிழகம் முழுவதும் சட்டப்பேரவை தோ்தலுக்கான வாக்கு பதிவு நடைபெற்றது. அதில் திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் 10 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளிலும் காலையில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தொடங்கியது. அப்போது, கோடைக்காலம் என்பதால் வெயிலுக்காக முன்னதாகவே நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து ஆா்வத்துடன் வாக்களித்தனா். அதோடு முக்கிய பிரமுகா்களும் தோ்தலில் வாக்களிக்க ஜனநாயக கடமையாற்றினா்.
திருவள்ளூா் நகராட்சி பகுதியில் உள்ள லட்சுமி மேல்நிலைப்பள்ளி பசுமை வாக்குச்சாவடி மையத்தில் ஆட்சியா் மு.பிரதாப் தனது வாக்கை பதிவு செய்தாா். அதேபோல், பாண்டூரில் உள்ள டி.இ.எல்.சி மேல்நிலைப்பள்ளி வாக்குச்சாவடி மையத்தில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும், திமுக வேட்பாளருமான வி.ஜி.ராஜேந்திரன் தனது குடும்பத்தினருடன் வந்து தனது வாக்கை பதிவு செய்தாா் . அதைத்தொடா்ந்து இந்த நகராட்சியில் உள்ள ஆா்.எம்.ஜெயின் அரசு மகளிா் மேல்நிலைப்பள்ளி வாக்குச்சாவடி மையத்தில் அதிமுக வேட்பாளா் பி.வி.ரமணா தனது குடும்பத்தினருடன் வாக்கை பதிவு செய்தாா். மேலும், திருவள்ளூா் அடுத்த தண்ணீா்குளம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளியி வாக்குச்சாவடி மையத்தில் பூந்தமல்லி அமமுக வேட்பாளா் டி.எ.ஏழுமலை தனது வாக்கை பதிவு செய்தாா். தவெக வேட்பாளா் அருண்குமாா் ஆழ்வாா்பேட்டையில் வெங்கட்ரமணா தொடக்கப்பள்ளி வாக்குச்சாவடி மையத்தில் தனது வாக்கை பதிவு செய்தாா் அதேபோல் புரட்சி பாரதம் கட்சியின் தலைவரும் கே.வி.குப்பம் சட்டப்பேரவை தொகுதி அதிமுக வேட்பாளருமான பூவை எம்.ஜெகன் மூா்த்தி திருவள்ளூா்- பூந்தமல்லி சாலையில் உள்ள ஆண்டா்சன் பேட்டையில் உள்ள அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் வாக்களித்தாா்.
83.77 சதவீதம் வாக்கு பதிவு:
தொகுதி வாரியாக வாக்கு சதவீதம் விவரம்
கும்மிடிப்பூண்டி-90.97 சதவீதம்
பொன்னேரி-89.79 சதவீதம்
திருத்தணி-90.23 சதவீதம்
திருவள்ளூா்-89.51 சதவீதம்
பூந்தமல்லி-83.41 சதவீதம்
ஆவடி-78.81 சதவீதம்
மதுரவாயல்-78.55 சதவீதம்
அம்பத்தூா்-77.04 சதவீதம்
மாதவரம்-83.46 சதவீதம்
திருவொற்றியூா்-84.41 சதவீதம்
மொத்தம் வாக்கு பதிவு 83.77 சதவீதம் ஆகும்.
~திருவள்ளூா் ஆா்.எம்.ஜெயின் மகளிா் பள்ளியில் மனைவியுடன் வாக்களித்த அதிமுக வேட்பாளா் பி.வி.ரமணா.
~ பாண்டூா் டி.இ.எல்.சி மேல்நிலைப்பள்ளியில் வாக்களித்த திமுக வேட்பாளா் வி.ஜி.ராஜேந்திரன்.
மணக்கோலத்தில் வாக்களித்த புதுமணத் தம்பதி
திருவள்ளூா்: வாக்குச்சாவடி மையங்களில் ஆட்சியா் நேரில் ஆய்வு
மணப்பாறையில் வேட்பாளா்கள் வாக்குப்பதிவு
மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்புடன் அனுப்பி வைப்பு: ஆட்சியா் ஆய்வு
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
தினமணி செய்திச் சேவை
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
தினமணி செய்திச் சேவை