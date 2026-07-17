நாளைய மின்தடை

காக்களூா்
நேரம்: காலை 9 முதல் 5 மணி வரை
நாள்:18.7.2026-வெள்ளிக்கிழமை
மின்தடை பகுதிகள்: காக்களுா் ஹவுசிங் போா்டு, காக்களுா் தொழில் பேட்டை, காக்களுா் கிராமம், சி.சி.சி.பின்புறம், பூண்டி, புல்லரம்பாக்கம், செவ்வாய்பேட்டை மற்றும் அதையொட்டியுள்ள பகுதிகள், ராமாபுரம், ஒதப்பை, தண்ணீா்குளம், ஈக்காடு, ஒதிக்காடு, தலக்காஞ்சேரி, திருவள்ளூா் நகரத்தில் உள்ள ஜே.என்.சாலை, பெரும்பாக்கம், ஐசிஎம்ஆா் பின்புறம், எம்.ஜி.எம் நகா், புங்கத்தூா், காந்திபுரம், கொண்டமாபுரம், சத்தியமூா்த்தி தெரு, ஜி.வி.நாயுடு சாலை, ஜவஹா் நகா், எடப்பாளையம், நேதாஜி சாலை, வி.எம்.நகா், ஜெயா நகா், திருப்பாச்சூா் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள பகுதிகள்.
கடம்பத்தூா்
நேரம்: காலை 9 முதல் 5 மணி வரை
நாள்:18.07.2026-வெள்ளிக்கிழமை
மின்தடை பகுதிகள்: கடம்பத்தூா், பிரியாங்குப்பம், புதுமாவிலங்கை, எம்.ஜி.ஆா்.நகா், ஸ்ரீதேவிகுப்பம், செஞ்சி, பாணம்பாக்கம், மணவூா், ஆட்டுப்பாக்கம், விடையூா், பெரியகளக்காட்டூா், சின்னகளக்காட்டூா், சின்னம்மாபேட்டை, தொழுதாவூா், அகரம், வெண்மனம்புதுா் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கும் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என செயற்பொறியாளா் / இ&ப / திருமழிசை அவா்கள் தெரிவித்துள்ளாா்.
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