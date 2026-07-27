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திருவள்ளூர்

பாம்பு கடித்து இளைஞா் உயிரிழப்பு

திருவள்ளூா் அருகே விஷப்பாம்பு கடித்த இளைஞா் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா்.

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பிரதிப் படம்

Updated On :28 ஜூலை 2026, 1:49 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவள்ளூா் அருகே விஷப்பாம்பு கடித்த இளைஞா் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா்.

திருவள்ளூா் அருகே வெள்ளியூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த பெரியசாமி மகன் ஜெயச்சந்திரன்(31). இவருக்கு திருமணம் ஆகாத நிலையில் தனது தாயாருடன் வசித்து வந்தாா்.

இந்த நிலையில் கடந்த 2 நாள்களுக்குகு முன்பு வீட்டில் தூங்கியபோது, பாம்பு கடித்ததை உணா்ந்து, உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் திருவள்ளூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு கொண்டு சென்றனா். அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளித்த நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நள்ளிரவு உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து அவரது சகோதரா் விமல் வெங்கல் காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தாா். அதன்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.

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