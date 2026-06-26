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திருவள்ளூர்

கருப்பு பட்டையுடன் விவசாயிகள் தா்னா

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Updated On :26 ஜூன் 2026, 5:56 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விவசாய கடன்களை முழுமையாக ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி திருவள்ளூா் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் குறைதீா் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் கருப்பு பட்டையுடன் தா்னா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

திருவள்ளூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு ஆட்சியா் ச.கவிதா தலைமை வகித்தாா். அப்போது, கூட்டம் தொடங்கும் போதே விவசாய கடன்ளை தமிழக அரசு முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும். இதை வலியுறுத்தி ஆட்சியருக்கு முன்பு தரையில் கருப்பு பட்டை அணிந்து தா்னா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது வாக்குறுதி அளித்த படி முதல்வா் அறிவித்த விவசாய கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். அப்போது போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகளிடம் ஆட்சியா் சமாதான பேச்சு நடத்தினாா்.

மேலும் கோரிக்கைகள் குறித்து அரசுக்கு பரிந்துரை செய்யப்படும் என உறுதி அளித்தாா். அதைத்தொடா்ந்து இருக்கையில் அமா்ந்து விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம் தொடங்கியது.

இதற்கிடையே செய்தியாளா்களிடம் விவசாயிகள் கூறியதாவது. எதிா்கட்சியின் தூண்டுதலால் விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்துவதாக கூறுவது தவறாகும். இந்த போராட்டம் யாருடைய தூண்டுதலும் இல்லை எனவும், அரசு முழுமையான விவசாய கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என தெரிவித்தனா்.

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