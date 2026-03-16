திருவள்ளூா்: திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் 260 வாக்குச்சாவடிகள் மிகவும் பதற்றமானவையாக கண்டறியப்பட்டுள்ளதால், அங்கு துணை ராணுவம் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்படும் என ஆட்சியா் மு.பிரதாப் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
தோ்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ள நிலையில் மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான மு.பிரதாப் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது.
தோ்தல் பணிகளை கண்காணிக்கும் வகையில் 18 நிலையான கண்காணிப்பு குழு, 18 பறக்கும் படைகள் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். மேலும் சி-விஜில் செயலி மூலம் தோ்தல் விதிமீறல் குறித்து பதிவு செய்தால் அடுத்த 100 நிமிஷத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தோ்தல் பணிகளுக்காக ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் 24/7 கட்டுப்பாட்டு அமைக்கப்பட்டு, இலவச தொலைபேசி-1800 425 8515 மற்றும் வாட்ஸ் ஆப்-73051 58550 என்ற எண்ணுக்கும் தொடா்பு கொண்டு தகவல்கள் அளிக்கலாம்.
மேலும், இந்தப் புகாா்களை கண்காணிக்க ஒரு தொகுதிக்கு 3 பறக்கும் படையினா் வீதம் 3 நிலை கண்காணிப்பு குழுவினா் 8 மணி நேர சுழற்சி முறையில் 18 குழுக்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். அந்தந்த தொகுதிகளில் தோ்தல் தொடா்பான மேற்கண்ட புகாா்களை கண்காணித்து தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்வா்.
10 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் 1,346 இடங்களில் 4,005 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் ஆண் வாக்காளா்கள்-15,44,710, பெண் வாக்காளா்கள்-16,12,090, மூன்றாம் பாலினத்தவா்-613 என மொத்தம் 31,59,071 வாக்காளா்கள் வாக்களிக்க உள்ளனா். இப்பணியில் 19,220 வாக்குப்பதிவு அலுவலா்கள், 7,233 காவல்துறை பணியாளா்கள் மற்றும் 102 நுண்பாா்வையாளா்கள் ஆகியோா் ஒவ்வொரு வாக்குசாவடிகளிலும் வாக்குப்பதிவு நாளன்று தோ்தல் பணியில் ஈடுபட உள்ளனா்.
மேலும், தோ்தல் பணிக்காக மத்திய காவல் ஆயுதப்படையினா் 4 குழுக்கள் வந்துள்ளனா். இதில் 288 ஆயுதப்படையினா் பதற்றமான பகுதி மற்றும் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் பணி அமா்த்தப்படவும் உள்ளனா்.
உரிமம் பெற்ற மொத்தமுள்ள 469 துப்பாக்கிகளை உடனே அந்தந்த பகுதி காவல் நிலையங்களில் ஒப்படைக்கவும் வேண்டும். இந்த மாவட்டத்தில் 10 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் 100 வயதைக் கடந்த வாக்காளா்கள் 103 போ் வரையில் வாக்களிக்க உள்ளதாகவும் அவா் தெரிவித்தாா். இதில் குற்ற வழக்கு பின்னணி கொண்டவா்கள் 10 சதவீதம் போ் கண்டறிந்துள்ளதாகவும், அவா்கள் மீது உரிய நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படும் என அவா் தெரிவித்தாா்.
அப்போது, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் விவேகானந்த சுக்லா, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சுரேஷ், நோ்முக உதவியாளா்(தோ்தல்) ஸ்ரீராம் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
