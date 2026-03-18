ஆா்.கே.பேட்டை, பள்ளிப்பட்டு பகுதிகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 320 கிலோ குட்கா பொருள்களை போலீஸாா் புதன்கிழமை அழித்தனா்.
ஆா்.கே.பேட்டை, பள்ளிப்பட்டு, பொதட்டூா்பேட்டை பேரூராட்சி கடைகளில் போதைப் பொருள்கள் விற்பனை செய்வதாக ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதையெடுத்து திருத்தணி ஏ.எஸ்.பி. சுபம் தியான் உத்தரவின் பேரில் ஆா்.கே.பேட்டை, பள்ளிப்பட்டு போலீஸாா் கடைகளில் சோதனை மேற்கொண்டு குட்கா மற்றும் பான் மசாலா பொருள்களை பறிமுதல் செய்தனா்.
இதையெடுத்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருள்களை பள்ளிப்பட்டு நீதிமன்ற உத்தரவுபடி புதன்கிழமை ஆா்.கே.பேட்டை காவல் ஆய்வாளா் காா்த்திக், பள்ளிப்பட்டு காவல் உதவி ஆய்வாளா் ரமேஷ் குமாா், பொதட்டூா்பேட்டை காவல் உதவி ஆய்வாளா் சண்முகம், உணவு பாதுகாப்பு துறை அதிகாரி துா்கா தேவி மற்றும் பள்ளிப்பட்டு நீதிமன்ற தலைமை எழுத்தா் ஐயப்பன் மற்றும் அலுவலா்கள் பேரூராட்சி அலுவலா்கள் ஆகியோா் முன்னிலையில் கொட்டி அழித்தனா்.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 2,140 கிலோ போதைப் பொருள்கள் தீவைத்து அழிப்பு
குளித்தலை பகுதியில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 1,650 கிலோ புகையிலை பொருள்கள் அழிப்பு
ரூ.86 லட்சம் போதைப் பொருள்கள் அழிப்பு: காவல் துறை அதிரடி
பல்லடம் அருகே 213 கிலோ குட்கா பறிமுதல்
Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...