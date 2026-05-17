திருவள்ளூர்

வாக்களித்தோருக்கு நன்றி தெரிவித்த கும்மிடிப்பூண்டி எம்எல்ஏ

Updated On :51 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

கும்மிடிப்பூண்டி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி எம்எல்ஏ எஸ்.விஜயகுமாா் , தனக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் நிகழ்வை ஆரம்பாக்கத்தில் துவக்கினாா்.

கும்மிடிப்பூண்டி சட்டமன்ற தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்எல்ஏ எஸ்.விஜயகுமாா், கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த ஆரம்பாக்கத்தில் தனது தோ்தல் பிரசாரத்தை தொடங்கி இருந்தாா். அவ்வாறே அவா் தோ்தலில் வெற்றி பெற்ற நிலையில், பொதுமக்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் நிகழ்வை ஆரம்பாக்கத்தில் தவெக மாவட்ட பொருளாளா் ஜி.கிருபாகரன் முன்னிலையில் தொடங்கினாா்.

கும்மிடிப்பூண்டி தவெக எம்எல்ஏ எஸ்.விஜயகுமாா், ஆரம்பாக்கத்துக்கு வருகை தந்த நிலையில், அப்பகுதியில் உள்ள அருள்மிகு முக்தி விநாயகா் கோயிலில் தவெகவினருடன் வழிபட்டாா்.

தொடா்ந்து ஆரம்பாக்கத்தில் தவெக மாவட்ட துணைச் செயலாளா் பி.ஹரி, தவெக கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி தோ்தல் பணிக்குழு ஒருங்கிணைப்பாளா் என்.எஸ்.ஆா்.நிஜாம் உள்ளிட்டோா் கும்மிடிப்பூண்டி எம்எல்ஏ எஸ்.விஜயகுமாருக்கு மாலை அணிவித்து, பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கினா்.

இதைத் தொடா்ந்து ஆரம்பாக்கம் பகுதியில் திறந்த வேனில் நின்றபடி பொதுமக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த தவெக எம்எல்ஏ எஸ்.விஜயகுமாா், பொதுமக்கள் மத்தியில் பேசியது: தவெக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான எஸ்.ஜோசப் விஜய் மீது நம்பிக்கை வைத்து தனக்கு

வாக்களித்த பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை காப்பாற்றும் வகையில், பொதுமக்களின் தேவைகளை உடனுக்குடன் தீா்த்து வைக்க தயாராக உள்ளேன், எனது தோ்தல் பயணத்தை தொடங்கிய ஆரம்பாக்கத்தில் இருந்து தனது மக்கள் பணியை தொடங்க உள்ளேன், தவெகவின் வெற்றிக்காக குழந்தைகள் முதல் பள்ளி மாணவா்கள் அவா்களது குடும்பத்தினா்

மத்தியில் வாக்கு சேகரித்தமைக்காக அவா்களுக்கு தமிழக முதல்வா் சாா்பில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்றாா் அவா்.

இந்த நிகழ்வில் கும்மிடிப்பூண்டி வடக்கு ஒன்றிய செயலாளா் அருண், கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளா் அன்புமலா், தெற்கு ஒன்றிய செயலாளா் ஜோதி, மேற்கு ஒன்றிய செயலாளா் அசோகன் மற்றும் ஆரம்பாக்கம் பகுதி தவெக நிா்வாகி ரமேஷ், மகளிா் அணி நிா்வாகிகள் உமா, சகிலா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

வாக்களித்தோருக்கு நன்றி தெரிவித்த அரக்கோணம் தவெக எம்எல்ஏ

வாக்காளா்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பு

கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதியில் ரூ.500 கோடியில் நலப்பணிகள்: திமுக வேட்பாளா்

தமிழக எல்லையில் பிரசாரத்தை தொடங்கினாா் தவெக வேட்பாளா்

வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!
வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!
தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |
#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |
