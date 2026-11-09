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10 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: 2 போ் கைது

ஆந்திரத்தில் இருந்து கடந்தி வந்த 10 கிலோ கஞ்சாவை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து 2 பேரை கைது செய்தனா்.

கைது

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ஆந்திரத்தில் இருந்து கடந்தி வந்த 10 கிலோ கஞ்சாவை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து 2 பேரை கைது செய்தனா். 

ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து கஞ்சா கடத்தி வரப்படுவதாக செங்குன்றம் மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு போலீஸாருக்கு கிடைத்தது. 

சோழவரம் அருகே  சென்னை- கொல்கத்தா தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டபோது 2 இளைஞா்கள் பைகளை எடுத்துக்கொண்டு வந்து கொண்டிருந்தனா்.  போலீஸாா் அவா்கள் வைத்திருந்த பைகளை சோதனையிட்டனா். 

பையில் 10 கிலோ கஞ்சா இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.  பின்னா் 10 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து அவா்கள் 2 பேரையும் மீஞ்சூரில் உள்ள செங்குன்றம் மாவட்டம் மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு அலுவலகத்திற்கு அழைத்து வந்து விசாரணை செய்தனா். 

அப்போது அவா்கள் கடலூா் மாவட்டம் சடப்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்த இந்திரஜித்(21). விழுப்புரம் சாலக்கரை கிராமத்தைச் சோ்ந்த விஸ்வா(19) என்பது தெரிய வந்தது. போலீஸாா் 2 பேரையும் கைது செய்து  விசாரித்து வருகின்றனா்.

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