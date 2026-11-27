திருவள்ளூா்: திருநம்பிகள், திருநங்கைகள் 4 பேருக்கு ரூ. 2 லட்சம் உயா் கல்வி உதவித் தொகை
திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் திருநம்பிகள் மற்றும் திருநங்கைகள் ஊக்குவிக்க, உயா் கல்விக்கான கட்டணம், விடுதி கட்டணம் செலுத்தும் வகையில் 4 பேருக்கு ரூ. 1 லட்சத்து 99 ஆயிரத்து 500 மதிப்பிலான காசோலைகளை ஆட்சியா் ச.கவிதா வழங்கினாா்.
திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் திருநம்பிகள் மற்றும் திருநங்கைகள் ஊக்குவிக்க, உயா் கல்விக்கான கட்டணம், விடுதி கட்டணம் செலுத்தும் வகையில் 4 பேருக்கு ரூ. 1 லட்சத்து 99 ஆயிரத்து 500 மதிப்பிலான காசோலைகளை ஆட்சியா் ச.கவிதா வழங்கினாா்.
திருநங்கைகள் மற்றும் திருநம்பிகள் ஆகியோா் பயன்பெறும் வகையில் பல்வேறு நலத் திட்டங்கள் மற்றும் நலவாரியம் மூலம் பல்வேறு உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக திருநங்கைகள் மற்றும் திருநம்பிகள் கல்லூரியில் உயா் கல்வி பயில்வோருக்கு கல்வி மற்றும் விடுதிக் கட்டணம் செலுத்தும் திட்டம் அறிவித்து, முதல் கட்டமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. திருவள்ளூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாக கூட்டரங்கத்தில் தமிழக அரசு சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத் துறை சாா்பில் உயா் கல்வி பயிலும் திருநங்கைகள் மற்றும் திருநம்பிகள் ஊக்குவிக்கும் வகையில், கல்வி உதவித் தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு, ஆட்சியா் ச.கவிதா தலைமை வகித்தாா். இதில், முதல் கட்டமாக கல்லூரிகளில் உயா் கல்வி பயிலும் திருவள்ளூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த 3 திருநங்கைகள், 1 திருநம்பிக்கும் என 4 பேருக்கு கல்விக் கட்டணம் மற்றும் விடுதி கட்டணம் ரூ. 1 லட்சத்து 99 ஆயிரத்து 500-க்கான காசோலைகளை ஆட்சியா் ச.கவிதா வழங்கினாா்.
அப்போது, மாவட்ட சமூக நலத்துறை அலுவலா் வனிதா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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