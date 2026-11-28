நீதிமன்ற உத்தரவை மதிக்காத அதிகாரிகள்? புழலில் தொடரும் ஆக்கிரமிப்புகள்!
சென்றம்பாக்கம் பகுதிகளில் உள்ள 153 அனுமதியற்ற மற்றும் விதிமீறல் கட்டடங்களை அகற்ற சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும், முழுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை எனப் புகாா் எழுந்துள்ளது.
விளாங்காடு பாக்கம் ஊராட்சியில் விதி மீறி கட்டப்பட்டுள்ள கட்டடம்
திருவள்ளூா் மாவட்டம் புழல் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட விளாங்காடுபாக்கம், சென்றம்பாக்கம் பகுதிகளில் உள்ள 153 அனுமதியற்ற மற்றும் விதிமீறல் கட்டடங்களை அகற்ற சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும், முழுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை எனப் புகாா் எழுந்துள்ளது.
நீதிமன்றம் விதித்த ஆறு மாத காலக்கெடு முடிந்து ஓராண்டுக்கும் மேலாகியும், பெரும்பாலான கட்டடங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனா். இதுவரை 30 கட்டடங்களுக்கு மட்டுமே சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், மீதமுள்ள கட்டடங்கள் தொடா்பான நடவடிக்கைகள் நிலுவையில் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதற்கிடையே, அதே பகுதிகளில் புதிதாக அனுமதியற்ற தொழிற்சாலைகள், தொழிற்கூடங்கள் மற்றும் வணிகக் கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளதாகப் புகாா்கள் எழுந்துள்ளன. இதுகுறித்து ஊராட்சி ஒன்றிய நிா்வாகத்திடம் புகாா் அளித்தும் கட்டுமானப் பணிகளைத் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என சமூக ஆா்வலா்கள் தெரிவிக்கின்றனா்.
இது குறித்து புழல் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் வெங்கடேசன் கூறுகையில், கடந்த மூன்று மாதங்களில் 15 முதல் 20 கட்டடங்களுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டதாகவும், இதுவரை மொத்தம் 30 கட்டடங்களுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தாா். மேலும், 73 கட்டடங்கள் தொடா்பாக விளக்கம் கோருதல், தடையாணை உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் தொடா்பான வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாகவும், சில கட்டடங்களை தொழிற்பேட்டை மண்டலத்துக்குள் கொண்டுவருவது குறித்தும் பரிசீலிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கூறினாா். சில கட்டட உரிமையாளா்கள் அனுமதிக் கடிதம் வைத்துள்ளதாகவும், உரிய ஆவணங்களைச் சமா்ப்பித்த பின்னரே கட்டுமானப் பணிகளைத் தொடர அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தாா்.
உயா்நீதிமன்ற உத்தரவை முழுமையாகச் செயல்படுத்துவதில் ஏற்படும் தாமதத்துக்கு அரசியல் தலையீடா அல்லது அதிகாரிகளின் அலட்சியமா எனப் பொதுமக்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனா். நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்தாததற்கான காரணங்கள் குறித்து தமிழக அரசு விசாரணை நடத்தி, பொறுப்பான அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்துகின்றனா்.
ஏற்கெனவே விதிமீறல் கட்டடங்கள் மீது நடவடிக்கை நிலுவையில் உள்ள நிலையில், புதிதாகக் கட்டுமானங்கள் நடைபெறுவது எப்படி என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. எனவே, 153 கட்டடங்கள் தொடா்பான நீதிமன்ற உத்தரவை விரைந்து முழுமையாக அமல்படுத்தி, ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.
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