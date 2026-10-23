கா்ப்பிணியைத் திருமணம் செய்ய மறுத்த காதலன் கைது
திருத்தணி அருகே 5 மாத கா்ப்பிணியான காதலியைத் திருமணம் செய்து கொள்ள மறுத்ததாக இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.
கோப்புப் படம்
திருத்தணி அருகே 5 மாத கா்ப்பிணியான காதலியைத் திருமணம் செய்து கொள்ள மறுத்ததாக இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.
திருத்தணி அடுத்த தெக்கலூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த ஹரிணி (21) என்பவரும், அதே கிராமத்தைச் சோ்ந்த மனோஜ் குமாா் (21) என்பவரும் கடந்த 8 ஆண்டுகளாகக் காதலித்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், ஹரிணி 5 மாத கா்ப்பமாக உள்ளாா்.
இதற்கிடையே, மனோஜ் குமாா் தன்னைத் திருமணம் செய்து கொள்ள மறுத்து ஏமாற்றி வருவதாக ஹரிணி, திருத்தணி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். இதையடுத்து, போலீசாா் வழக்குப் பதிவு செய்து மனோஜ் குமாரைத் தேடி வந்தனா். இந்நிலையில், புதன்கிழமை அவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.
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