பரிகார பூஜை செய்வதாக கூறி பெண்ணிடம் ரூ.28 லட்சம் மோசடி: இளைஞா் கைது
ஊத்துக்கோட்டையில் பரிகார பூஜை செய்வதாக கூறி பெண்ணிடம் ரூ.28.10 லட்சம் மோசடி செய்ததாக இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பிரகாஷ்
ஊத்துக்கோட்டையில் பரிகார பூஜை செய்வதாக கூறி பெண்ணிடம் ரூ.28.10 லட்சம் மோசடி செய்ததாக இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
ஊத்துக்கோட்டை ரெட்டி தெருவைச் சோ்ந்த 35 வயது மதிக்கத்தக்க பெண். இவரது குடும்பத்தில் பல்வேறு பிரச்னைகள் இருந்து வந்ததாம். எனவே,இதற்கு பரிகார பூஜை செய்வதாக கூறி அதே ஊரில் கலைஞா் தெருவில் வசித்து வரும் பிரகாஷ்(34) என்பவா் இப்பெண்ணிடம் ரூ.28.10 லட்சம் பெற்றுக் கொண்டாராம். ஆனால், உரிய பரிகாரம் செய்யவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில்,தான் ஏமாற்றப்பட்டதாகவும் பிரகாஷிடம் பணத்தை திருப்பித் தருமாறு கேட்டபோது தகாத வாா்த்தைகளால் பேசி கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. உடனே அந்தப் பெண் திருவள்ளூா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சாய் பிரணீத்திடம் புகாா் செய்தாா். அதன்பேரில் விசாரணை செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு ஊத்துக்கோட்டை போலீஸாருக்கு அவா் உத்தரவிட்டாா். அதையடுத்து காவல் ஆய்வாளா் தேவராஜ் தலைமையில் போலீஸாா் பிரகாஷை கைது செய்து காவல் நிலையம் கொண்டு வந்தனா். அங்கு விசாரணை செய்ததில் இவா் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி என்பதும், பரிகார பூஜை செய்வதாக பெண்ணை ஏமாற்றி பணத்தை அபகரித்ததும் தெரியவந்தது. எனவே,இவா் மீது போலீஸாா் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து கைது செய்தனா்.
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