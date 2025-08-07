தங்கம் விலை வரலாறு காணாத உச்சம்!

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வியாழக்கிழமை காலை வரலாறு காணாத உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.
கடந்த வார இறுதியில் ரூ. 74,000-ஐ எட்டிய ஆபரணத் தங்கம், இந்த வாரம் தொடக்கம் முதலே ஏற்றத்தைக் கண்டது. ஒரு சவரன் திங்கள்கிழமை ரூ. 74,360, செவ்வாய்க்கிழமை ரூ. 74,960 -க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
புதன்கிழமை மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ. 80 அதிகரித்து ரூ. 75,000-ஐ கடந்து விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை காலையும் ஒரு சவரனுக்கு ரூ. 160 அதிகரித்து வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தங்கத்தின் விலை எட்டியுள்ளது. ஒரு கிராம் ரூ. 9,400 -க்கும் ஒரு சவரன் ரூ. 75,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இந்த வரலாறு காணாத விலை உயர்வால் மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
இதேபோல், வெள்ளியின் விலையும் கிராமுக்கு ரூ. 1 அதிகரித்துள்ளது. ஒரு கிராம் ரூ. 127 -க்கும் ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 1,27,000 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
