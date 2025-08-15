அல்கெம் லேப்ஸ் லாபம் 22% உயர்வு!

வணிகம்

அல்கெம் லேப்ஸின் ஜூன் வரை முடிய உள்ள காலாண்டில் அதன் நிகர லாபம் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 22% அதிகரித்து ரூ.664 கோடியாக உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.
புதுதில்லி: அல்கெம் லேப்ஸின் ஜூன் வரை முடிய உள்ள காலாண்டில் அதன் நிகர லாபம் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 22% அதிகரித்து ரூ.664 கோடியாக உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.

நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகளிலிருந்து அதன் மொத்த வருவாய் ரூ.3,371 கோடியாக உள்ளது. இது ஆண்டுக்கு ஆண்டு 11 சதவிகித வளர்ச்சியாகும் என்றது.

உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச சந்தைகளில் எங்கள் வலுவான தொடக்கம், ஆரோக்கியமான வளர்ச்சியுடன் செயல்படுவதாக தெரிவித்துள்ளார் அதன் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியான விகாஸ் குப்தா.

அமெரிக்கா அல்லாத சந்தைகளில் எங்கள் இருப்பை வலுப்படுத்துவதன் மூலமும், எங்களின் நீண்டகால வளர்ச்சி, லட்சியங்களுடன் ஒத்துப்போகும் புதிய வாய்ப்புகளைப் பெற எங்கள் கவனத்தை மேலும் துரிதப்படுத்துவோம்.

