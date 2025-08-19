வணிகம்

காளையின் ஆதிக்கம்: தொடர்ந்து ஏற்றத்தில் சென்செக்ஸ், நிஃப்டி!

சென்செக்ஸ் 370.64 புள்ளிகள் உயர்ந்து 81,644.39 ஆகவும், நிஃப்டி 103.70 புள்ளிகள் உயர்ந்து 24,980.65 ஆகவும் நிலைபெற்றது.
Indian stock market - கோப்புப் படம்
மும்பை: இன்றைய வர்த்தகத்தில் காளைகள் தங்கள் பிடியை இறுக்கியதால், இந்திய பங்கு குறியீடுகள் தொடர்ந்து நான்காவது நாளாக லாபத்தில் முடிவடைந்தன.

முதலீட்டாளர்கள் அதிக அளவில் பங்குகளை கொள்முதல் செய்ததும், அதே வேளையில், லாப முன்பதிவு இருந்தபோதிலும், நிஃப்டி குறியீடு 25,000 என்ற புள்ளிகளை தக்கவைக்கத் தவறிவிட்டது.

வர்த்தக முடிவில், சென்செக்ஸ் 370.64 புள்ளிகள் உயர்ந்து 81,644.39 ஆகவும், நிஃப்டி 103.70 புள்ளிகள் உயர்ந்து 24,980.65 ஆகவும் நிலைபெற்றது. பிஎஸ்இ மிட்கேப் மற்றும் ஸ்மால்கேப் குறியீடுகள் தலா 1 சதவிகிதம் உயர்ந்தன.

சென்செக்ஸில் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், பாரதி ஏர்டெல், அதானி போர்ட்ஸ், என்டிபிசி, டைட்டன் மற்றும் இன்ஃபோசிஸ் ஆகியவை உயர்ந்து முடிந்த நிலையில் பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ், பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ், மஹிந்திரா & மஹிந்திரா மற்றும் எச்.சி.எல் டெக் உள்ளிட்ட பங்குகள் சரிந்து முடிந்தன.

நிஃப்டி-யில் டாடா மோட்டார்ஸ், அதானி போர்ட்ஸ், ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஹீரோ மோட்டோகார்ப், பஜாஜ் ஆட்டோ உள்ளிட்ட பங்குகள் உயர்ந்தும், அதே நேரத்தில் டாக்டர் ரெட்டி லேபரேட்டரீஸ், சிப்லா, ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ், பஜாஜ் ஃபின்சர்வ், எம் & எம் ஆகியவை சரிந்து முடிவடைந்தன.

துறைவாரியாக மருந்து தவிர தொலைத்தொடர்பு, எஃப்எம்சிஜி, மீடியா, ஆட்டோ, எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு ஆகியவை தலா 1% உயர்ந்து முடிவடைந்தன.

இ.பி.சி. துணை நிறுவனத்தின் ரூ.175 கோடி பங்கு விற்பனை செய்ததால் ஐனாக்ஸ் விண்ட் பங்குகள் 3% உயர்ந்தன. செந்துரி நிலக்கரி சுரங்கத்திற்கான ஏலதாரராக உருவெடுத்ததால் சர்தா எனர்ஜி 2% உயர்ந்தது.

எஸ்பிவி-யில் 4.51% பங்குகளை வாங்கியதையடுத்து சந்தார் டெக்னாலஜிஸ் பங்கின் விலை கிட்டத்தட்ட 5% உயர்ந்ன. இரண்டாவது இடைக்கால ஈவுத்தொகையை பரிசீலிக்க வாரியம் முடிவு செய்ததால் வேதாந்தா பங்குகள் கிட்டத்தட்ட 3% அதிகரிப்பு.

மணீஷ் சோகானி மகன் 0.53% பங்குகளை கைப்பற்றியதால், ஆல் டைம் பிளாஸ்டிக்ஸ் பங்குகள் 5% அதிகரிப்பு. என்எச்பிசி-யிடமிருந்து கடிதம் பெற்றதையடுத்து ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பங்கின் விலை 5% அதிகரிப்பு.

ஆரோக்கியமான பானங்களை கையகப்படுத்தியதால் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பங்குகள் கிட்டத்தட்ட 3% உயர்ந்தன. பூட்டான் உடன் கூட்டு முயற்சியால் ரிலையன்ஸ் பவர் பங்கு விலை 5% உயர்ந்தது.

தமிழ்நாட்டில் ஹீலியம் மீட்பு செயல்விளக்க ஆலையை செயல்படுத்த ஓஎன்ஜிசி உடன் ஒப்பந்தம் செய்த நிலையில் இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியா பங்குகள் 3% அதிகரித்தன.

ஹூண்டாய் மோட்டார், எல்டி ஃபைனான்ஸ், பேடிஎம், எச்பிஎல் இன்ஜினியரிங், நுவோகோ விஸ்டாஸ், ஆதித்யா பிர்லா கேபிடல், சாய் லைஃப் சயின்சஸ், டிவிஎஸ் மோட்டார், மாருதி சுசுகி, சிசிஎல் தயாரிப்புகள், அசோக் லேலேண்ட், மேக்ஸ் ஃபைனான்சியல், எச்டிஎஃப்சி ஏஎம்சி, இந்தியன் வங்கி, ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல், மகாராஷ்டிரா ஸ்கூட்டர்கள் உள்ளிட்ட கிட்டத்தட்ட 140 பங்குகள் பிஎஸ்இ-யில் 52 வார உச்சத்தைத் தொட்டன.

உலகளாவிய பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் 0.50 சதவிகிதம் குறைந்து ஒரு பீப்பாய்க்கு 66.24 அமெரிக்க டாலராக உள்ளது.

அந்நிய நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் நேற்று (திங்கள்கிழமை) அன்று ரூ.550.85 கோடி மதிப்புள்ள பங்குகளை வாங்கியுள்ளனர்.

