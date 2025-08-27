தங்கம் விலை மீண்டும் ரூ. 75 ஆயிரத்தை கடந்தது!

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை மீண்டும் ரூ. 75,000 -ஐ கடந்துள்ளது.
விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு தங்க நகைகளை வாங்க மக்கள் முனைப்பு காட்டும் நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ. 280 உயர்ந்துள்ளது.
சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ஒரு கிராம் ரூ. 9,390 -க்கும், ஒரு சவரன் ரூ. 75,120 -க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றது.
வெள்ளியின் விலை எந்த மாற்றமுமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 130 -க்கும் ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 1,30,000 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கடந்த நில நாள்களாகவே ஏற்ற, இறக்கமாக இருந்து வருகிறது.
கடந்த 20-ஆம் தேதி பவுனுக்கு ரூ.440 குறைந்து, 21-ஆம் தேதி ரூ.400 உயா்ந்து, 22- ஆம் தேதி பவுனுக்கு ரூ.120 குறைந்து, சனிக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.100 உயர்ந்து விற்பனையானது. திங்கள்கிழமை கிராமுக்கு ரூ. 800 குறைந்த நிலையில், நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 400, இன்று கிராமுக்கு ரூ. 280 அதிகரித்தது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.