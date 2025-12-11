பத்திரங்கள் மூலம் ரூ.1,905 கோடி திரட்டிய ஹட்கோ!
புதுதில்லி: வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற மேம்பாட்டுக் கழகம், பத்திரங்களை வெளியிடுவதன் மூலம் ரூ.1,905 கோடியைத் திரட்டியுள்ளதாக தெரிவித்தது.
ஹட்கோ வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கு நிதியளிக்கிற நிலையில், செபி-யால் கட்டாயமாக்கப்பட்ட மின்னணு ஏலத் தளத்தில், 7 ஆண்டு காலப் பத்திரங்களை 6.98% வட்டி விகிதத்தில் வெளியிட்டதன் மூலம் இந்தத் தொகை திரட்டப்பட்டதாகத் தெரிவித்துள்ளது.
ஹட்கோவின் தலைவர் சஞ்சய் குல்ஷ்ரேஸ்தா இது குறித்து தெரிவித்ததாவது:
நம்பகமான, நீடித்த மற்றும் மீள்திறன் கொண்ட உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குவதை உறுதிசெய்யும் நோக்குடன், செலவுகளை குறைப்பதில் நிறுவனம் உறுதியாக உள்ளது. இதன் மூலம், 2047 ஆம் ஆண்டிற்கான விக்சித் பாரதத்திற்கான இந்திய அரசின் முயற்சிகளுக்கு நிறுவனம் துணைபுரிகிறது.
Housing and Urban Development Corporation Ltd has raised Rs 1,905 crore by issuing bonds.
