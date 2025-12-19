வணிகம்

தங்கம், வெள்ளி குறைவு! இன்றைய நிலவரம்..!

தங்கம், வெள்ளி இன்றைய விலை நிலவரம் பற்றி...
தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்PTI
Updated on
1 min read

தங்கம், வெள்ளி விலை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வெள்ளிக்கிழமை காலை சவரனுக்கு ரூ. 480 குறைந்துள்ளது.

சென்னையில் கடந்த திங்கள்கிழமை ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரன் ரூ. ஒரு லட்சத்தைக் கடந்து மக்களுக்கு அதிர்ச்சி அளித்தது.

பின்னர், செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு சவரன் ரூ. 98,800 ஆகக் குறைந்த நிலையில், புதன்கிழமை மீண்டும் ரூ. 99,200 ஆகவும், வியாழக்கிழமை ரூ. 99,520 ஆகவும் உயர்ந்தது.

இந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை காலை சவரனுக்கு ரூ. 480 குறைந்து ரூ. 99,040-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ. 12,380-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளியின் விலை வியாழக்கிழமை காலை ஒரு கிலோ ரூ. 2.24 லட்சத்துக்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை காலை கிலோவுக்கு ரூ. 3,000 குறைந்துள்ளது.

இன்று காலை ஒரு கிராம் ரூ. 221-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2.21 லட்சத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

