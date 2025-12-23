அறிமுக வர்த்தகத்தில் 8% சரிந்த கேஎஸ்ஹெச் இன்டர்நேஷனல்!

புதுதில்லி: இன்றைய அறிமுக வர்த்தகத்தில், காந்த சுருள் கம்பியை தயாரிக்கும் கேஎஸ்ஹெச் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம், அதன் வெளியீட்டு விலையான ரூ.384 ஐ விட கிட்டத்தட்ட 8% தள்ளுபடியுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
பிஎஸ்இ மற்றும் என்எஸ்இ-யில், அதன் வெளியீட்டு விலையிலிருந்து 3.64% சரிந்து, ரூ.370-க்கு வர்த்தகத்தைத் தொடங்கியது.
பிஎஸ்இ-யில், வர்த்தக நேரத்தின்போது நிறுவனத்தின் பங்கின் விலை 8.84% சரிந்து ரூ.350.05 ஆக இருந்தது. பிறகு, அதன் பங்குகள் 7.66% சரிந்து ரூ.354.55-ஆக நிறைவடைந்தது.
என்எஸ்இ-யில், நிறுவனத்தின் பங்குகள் 7.55% சரிந்து ரூ.355-ஆக வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
இதனையடுத்து, நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு ரூ. 2,402.28 கோடியாக இருந்தது.
கேஎஸ்ஹெச் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனத்தின் ஐபிஒ வெளியீட்டில் அதன் பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.365 முதல் ரூ.384 வரையிலான விலை வரம்பைக் கொண்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
