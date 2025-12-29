வணிகம்

டாலருக்கு நிகராக ரூபாயின் மதிப்பு 8 காசுகள் சரிந்து ரூ.89.98 ஆக நிறைவு!

அந்நிய நிதி தொடர் வெளியேற்றம் மற்றும் பங்குச் சந்தையில் நிலவிய எதிர்மறைப் போக்கு ஆகியவற்றின் காரணமாக, டாலருக்கு நிகராக ரூபாயின் மதிப்பு எட்டு காசுகள் சரிந்து 89.98-ஆக முடிவடைந்தது.
மும்பை: அந்நிய நிதி தொடர் வெளியேற்றம் மற்றும் உள்நாட்டுப் பங்குச் சந்தையில் நிலவி வரும் எதிர்மறைப் போக்கு ஆகியவற்றின் காரணமாக இன்று டாலருக்கு நிகராக இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எட்டு காசுகள் சரிந்து ரூ.89.98ஆக முடிவடைந்தது.

அந்நிய நிதி தொடர் வெளியேற்றம் மற்றும் இறக்குமதியாளர்களுக்கு டாலரின் தேவை அதிகரிப்பு உள்ளிட்டவையால் முதலீட்டாளர்களின் மனநிலை வெகுவாக பாதித்தக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நியச் செலாவணிச் சந்தையில், டாலருக்கு நிகராக ரூ.89.95 என வர்த்தகம் தொடங்கி, அதன் பிறகு நாளின் குறைந்தபட்ச அளவான ரூ.89.99 சென்று பிறகு, அதிகபட்ச விலையான ரூ.89.88 தொட்ட நிலையில், முடிவில் ரூபாயின் மதிப்பு எட்டு காசுகள் சரிந்து ரூ.89.98 ஆக நிலைபெற்றது.

கடந்த வாரம் (வெள்ளிக்கிழமை) அமெரிக்க டாலருக்கு நிகராக இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 19 காசுகள் சரிந்து 89.90 ஆக முடிவடைந்தது.

பங்குச் சந்தை: சென்செக்ஸ் 346 புள்ளிகள், நிஃப்டி 100 புள்ளிகள் சரிவுடன் நிறைவு!
Summary

The rupee depreciated eight paise to close at 89.98 against the US dollar weighed down by foreign fund outflows and a negative trend in domestic equities.

Indian Rupee

