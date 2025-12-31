வணிகம்

குறைந்த எடையில் எச்.பி. லேப்டாப்!

எச்.பி. நிறுவனம் 250ஆர் ஜி10 என்ற புதிய மடிக்கணினியை அறிமுகம் செய்துள்ளது.
HP 250R G10 2025 model
எச்.பி., 250ஆர் ஜி10 படம் / நன்றி - எச்.பி.,
எச்.பி. நிறுவனம் 250ஆர் ஜி10 என்ற புதிய மடிக்கணினியை அறிமுகம் செய்துள்ளது. 14வது தலைமுறை இன்டல்கோர் 3 புராசஸர் கொண்டதால், பயன்படுத்துவதற்கு சுமூகமாக இருக்கும்.

அமெரிக்காவை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் எச்.பி. நிறுவனம், இந்திய பயனர்களுக்கு ஏற்ப மடிக்கணினிகளை தயாரித்து வருகிறது. அந்தவகையில் தற்போது 250ஆர் ஜி10 என்ற புதிய மடிக்கணினியை வெளியிட்டுள்ளது.

சிறப்பம்சங்கள்

  • 15.6 அங்குல எச்.டி. திரை கொண்டது. 1366 x 768 பிக்சல் திறனுடன் கண்களை கூசாத திரை தன்மையுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

  • 4.7 GHz டர்போ பூஸ்டர் கொண்டதால், இணையத்தை எந்தவித தடையுமின்றி பயன்படுத்தலாம்.

  • திரை பிரகாசமாக இருக்கும் வகையில் 250 nit திறன் வழங்கப்பட்டுள்ளது

  • 512 GB நினைவகம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனை 1 டிபி வரை விரிவாக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

  • விண்டோஸ் 11 ப்ரோ இயங்குதளத்தில் செயல்படும்.

  • ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் 6 - 8 மணிநேரம் நீடிக்கும்.

  • குறைந்த எடை (1.5 கிலோ) உடையதால் பயன்படுத்துவதற்கு எளிமையானது.

  • 2 யூஎஸ்பி போர்ட், டைப்-ஏ போர்ட், ஒரு எச்டிஎம்ஐ போர்ட், டைப்-சி போர்ட், ஒரு ஹெட்போன் ஜாக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

  • ஃபிளிப்கார்ட் இணையதளத்தில் இதன் விலை ரூ. 45,990.

HP 250R G10 2025 model
புதிய உச்சம் தொட்ட கணினி விற்பனை
