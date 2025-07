ஆடி காரின் விற்பனை 14% சரிவு!

2025 ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதி தனித்துவமான சந்தை சவால்களை முன்வைத்தாலும், நிலையான வளர்ச்சிக்கான எங்கள் அடித்தளத்தை வலுப்படுத்த இந்த காலகட்டத்தைப் பயன்படுத்தியுள்ளோம் என்றார் ஆடி இந்தியாவின் தலைவர் பல்பீர் சிங் தில்லான்.

ஆடம்பரத்திற்கு முன்னுரிமை அளிப்பதன் மூலமும், வாடிக்கையாளர் அனுபவங்களை வழங்குவதன் மூலமும், வாகன உற்பத்தியாளர் பிராண்ட் விசுவாசத்தை தொடர்ந்து வலுப்படுத்தி வருகிறது.

புதிய அறிமுகங்கள் மூலம், ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில் ஆடம்பரப் பிரிவில் வளர்ச்சி திறனை நாங்கள் காண்கிறோம் என்றார் தில்லான்.

இந்த ஆண்டு ஜனவரி முதல் ஜூன் வரையான காலகட்டத்தில் அதன் பழைய கார் வணிகம் நிலையான செயல்திறனுடன் மீள்தன்மையைக் காட்டியதாகவும், இது ஆண்டுக்கு ஆண்டு 10 சதவிகிதம் வளர்ச்சியடைந்ததாகவும் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

