டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 25 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.85.51 ஆக முடிவு!

வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாய் 85.66 ஆக தொடங்கி வர்த்தகமான நிலையில், பிறகு அதிகபட்சமாக ரூ.85.34 ஆக தொட்ட நிலையில், முடிவில் 25 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.85.51ஆக முடிந்தது.

நேற்று (திங்கள்கிழமை) டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 26 காசுகள் குறைந்து ரூ.85.76 ஆக முடிந்தது.

Summary: Rupee appreciated 25 paise to close at 85.51 against the US dollar on Tuesday.

இதையும் படிக்க: உலகளாவிய சந்தையின் ஏற்றத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் மீண்ட இந்திய பங்குச் சந்தைகள்!