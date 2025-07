பவர்கிரிட் ஒப்பந்தத்தை வென்ற ஹார்டெக்!

கட்டண அடிப்படையிலான போட்டி ஏலம் (TBCB) வழித்தடத்தின் கீழ் 400 கிலோவோல்ட் ஏஐஎஸ் துணை மின்நிலையத்தின் வளர்ச்சி, உயர் மின்னழுத்த பரிமாற்ற திட்டங்களை வழங்குவதில் ஹார்டெக்கின் நிபுணத்துவத்தை வலுப்படுத்துகிறது மற்றும் இந்தியாவின் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ஒருங்கிணைப்பு இலக்குகளை ஆதரிப்பதில் எங்கள் நிலை வெகுவாக ஒத்துப்போகிறது.

இந்த திட்டம் தேசிய கட்டத்தை வலுப்படுத்தும் மற்றும் பசுமை எரிசக்தி மாற்றத்தை துரிதப்படுத்தி, நாட்டின் நிலையான வளர்ச்சிக்கு அர்த்தமுள்ள பங்களிப்பை உறுதியாக வழங்குவோம் என்றார் நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியான சிமர்பிரீத் சிங்.

Summary: Hartek has secured a contract worth Rs 138 crore from state owned POWERGRID in Karnataka

