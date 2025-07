புதிய ஐ-க்யூப் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை அறிமுகம் செய்த டிவிஎஸ்!

டிவிஎஸ் மோட்டார் 6 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஐ-க்யூப் யூனிட்களை விற்பனை செய்துள்ளது. மேலும் புதிய மாறுபாடுகளுடன் ஹில் ஹோல்ட் அசிஸ்ட், 3.1 கிலோவாட் பேட்டரி ஆகியவற்றுடன் வருகிறது. இது ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் 123 கிமீ தூரம் பயனிக்கும் திறன் கொண்டது என்று தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து நிறுவனம் மேலும் தெரிவித்ததாவது:

டிவிஎஸ் ஐ-க்யூப் ஒவ்வொரு நாளும் பயணிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விலை ரூ.1,03,727 ல் தொடங்குகிறது.

ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் 123 கிமீ வரை பயனம் மேற்கொள்ள முடியும் என்று ஐடிசி - சான்றளிக்கப்பட்ட வரம்பை வழங்குகிறது. கூடுதல் பாதுகாப்பிற்காக இந்த வாகனம் ஹில் ஹோல்டுடன் வருகிறது.

