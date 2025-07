டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் 9 காசுகள் சரிந்து ரூ.85.68 ஆக முடிவு!

வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாய் 85.59 ஆக தொடங்கி வர்த்தகமான நிலையில், பிறகு அதிகபட்சமாக ரூ.85.57 ஆகவும், குறைந்தபட்சமாக ரூ.85.75 ஐ தொட்ட நிலையில், முடிவில் 9 காசுகள் சரிந்து ரூ.85.68-ஆக முடிந்தது.

நேற்று (செவ்வாய்க்கிழமை) அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் 17 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.85.59 ஆக நிறைவடைந்தது.

Summary: Rupee falls 9 paise to close at 85.68 against US dollar.

இதையும் படிக்க: 25,500 புள்ளிகளுக்குக் கீழே சென்ற நிஃப்டி; சென்செக்ஸ் 83,409 புள்ளிகளுடன் நிறைவு!