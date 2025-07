25,500 புள்ளிகளுக்குக் கீழே சென்ற நிஃப்டி; சென்செக்ஸ் 83,409 புள்ளிகளுடன் நிறைவு!

ரூ.3,000 கோடி ஜிடிவி உடன் கிளஸ்டர் மறுவளர்ச்சிக்காக அந்தேரி மேற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு, கீஸ்டோன் ரியல்டர்ஸ் பங்குகள் 3 சதவிகிதம் உயர்ந்தன. 3 ஆண்டுகளில் பங்கு இரட்டிப்பாகும் என்று மெக்குவாரி கூறியதை அடுத்து டாடா கம்யூனிகேஷன்ஸ் பங்குகள் 4% உயர்வுடன் முடிவடைந்தன.

காமா ஹோல்டிங்ஸ், அசாஹி இந்தியா, ஜே.கே. லட்சுமி சிமென்ட், சாய் லைஃப் சயின்சஸ், எஸ்.ஆர்.எஃப், அல்ட்ராடெக் சிமென்ட், சோழமண்டலம் ஃபைனான்சியல் ஹோல்டிங்ஸ், லாரஸ் லேப்ஸ், டால்மியா பாரத், ராம்கோ சிமென்ட்ஸ், பாரதி ஏர்டெல், டிவிஸ் லேப்ஸ், ஃபெடரல் வங்கி, எல்.டி ஃபைனான்ஸ், ஏயூ ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ், சிட்டி யூனியன் வங்கி உள்ளிட்ட 140க்கும் மேற்பட்ட பங்குகள் பிஎஸ்இ-யில் 52 வார உச்சத்தைத் தொட்டன.

பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட புதிய நிறுவனங்கள்:

எச்டிபி பைனான்சியல் பங்குகள் அதன் ஐபிஓ விலையை விட நல்ல பிரீமியத்தில் பட்டியலிடப்பட்ட பிறகு 13.5 சதவிகிதம் அதிகரித்து ரூ.840.30 இல் முடிந்தது.

சம்ப்வ் ஸ்டீல் டியூப்ஸ் பங்குகள் ஒரு பங்கின் ஐபிஓ விலையான ரூ.82 ஐ விட 34.15 சதவிகிதம் அதிக விலையில் பட்டியலிடப்பட்ட பிறகு 19.5 சதவிகிதம் அதிகரித்து ரூ.97.99 இல் முடிவடைந்தது.

The Indian benchmark indices ended lower in a volatile session on July 2, with Nifty below 25,500 amid selling seen

